Madonna nevylučuje plastickú operáciu

BRATISLAVA 8. marca (SITA) - Americká speváčka Madonna uvažuje o tom, že by si nechala urobiť plastickú operáciu. Chce zostať čo najdlhšie mladá, no ako naznačila, z tohto operatívneho zákroku nechce ...

8. mar 2006 o 16:10 SITA

BRATISLAVA 8. marca (SITA) - Americká speváčka Madonna uvažuje o tom, že by si nechala urobiť plastickú operáciu. Chce zostať čo najdlhšie mladá, no ako naznačila, z tohto operatívneho zákroku nechce urobiť verejnú záležitosť v hlavnom spravodajstve. Táto 47-ročná speváčka a matka dvoch detí je známa pre svoju prísnu životosprávu a neustále cvičenie. Ako však priznala, prírode zrejme bude treba trochu pomôcť, pretože na vrásky sa ešte necíti. "Neusporiadam tlačovú konferenciu, ak pôjdem na plastickú operáciu. No ako som už povedala mnoho ráz, uvažujem o tom, ako každý. Rozhodne takýto zákrok nevylučujem," povedala Madonna.