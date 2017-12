Spevák Brad Paisley má najviac nominácií na ACM Awards

8. mar 2006 o 18:35 SITA

BRATISLAVA 8. marca (SITA/AP) - Americký country spevák Brad Paisley získal šesť nominácií na 41. ročníku udeľovania cien Akadémie country hudby (ACM). Duo Brooks & Dunn a skupina Sugarland majú po päť nominácií, kým skupina Rascal Flatts a speváčka Carrie Underwood získali po štyri nominácie. Okrem kategórie najlepší spevák získal Paisley nomináciu na najlepší album roka (Time Well Wasted), najlepší singel roka (Alcohol) a najlepšiu pieseň roka, najlepšie vystúpenie roka a najlepší videoklip roka (všetky za pieseň When I Get Where I'm Going, jeho duet s Dolly Parton). Duo Brooks & Dunn Akadémia nominovala v kategóriách zabávač roka, najlepšie vokálne duo roka a najlepší singel roka, najlepšia pieseň roka a najlepší videoklip roka (za pieseň Believe). Skupina Sugarland, ktorá získala svoje vôbec prvé nominácie, bude súťažiť aj v kategóriách o najlepší album roka (Twice the Speed of Life), najlepšie nové duo alebo vokálna skupina a najlepšia skupina roka. Duo získalo i nominácie v kategóriách singel roka a pieseň roka za skladbu Baby Girl. Speváčka Jennifer Nettles dostala nomináciu v kategórii najlepšie vystúpenie roka za duet so skupinou Bon Jovi s piesňou Who Says You Can't Go Home. Členovia Akadémie country hudby vyberú víťazov počas slávnostného udeľovania 23. mája v Las Vegas.