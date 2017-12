Jennifer Lopez bude vo filme El Cantante na nerozoznanie

9. mar 2006 o 8:50 SITA

BRATISLAVA 9. marca (SITA) - Latinskoamerická speváčka a herečka Jennifer Lopez sa rozhodla, že svoju nie veľmi slávnu hereckú kariéru oživí niečím, o čom nebude pochybovať žiaden kritik. Podľa jej manžela, speváka a herca Marca Anthonyho, budú všetci prekvapení jej najnovšou filmovou úlohou vo filme El Cantante. Ako Anthony uviedol, úloha jeho manželky je taká silná a taká špecifická, že ju možno mnohí pod množstvom make-upu ani nespoznajú. "Bude to tá najnetradičnejšia a najodlišnejšia Jennifer, akú ste kedy videli. Je to úžasný kus práce a veľmi ľahko zabudnete, že je to práve ona," povedal spevák.