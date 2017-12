Legendárny Joe Zawinul sa vracia na Slovensko

9. mar 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 9. marca (SITA) - Do Bratislavy sa na konci marca vráti legendárny džezman Joe Zawinul. Už 28. marca, pol roka po poslednom vypredanom koncerte, bude bývalý spoluhráč Milesa Davisa a zakladateľ prelomovej fusion skupiny Weather Report, opäť koncertovať v bratislavskom klube Babylon. Zawinul sa rozhodol potešiť svojich fanúšikov na Slovensku potom, ako sa viacerí z nich kvôli obmedzenej kapacite nedostali na septembrový koncert.

Tento skladateľ, klavirista a hráč na syntetizátory patrí ku skutočným pojmom moderného džezu. Viedenský rodák má v sebe po rodičoch maďarskú a českú krv. Po odchode do USA v roku 1959 hral v skupinách Maynarda Fergusona a vo formácii Juliana "Cannonballa" Adderleyho. V roku 1969 prišiel do skupiny Milesa Davisa a bol pri tom, keď sa menila tvár džezu - nahral s Milesom tri albumy, z ktorých Bitches Brew je všeobecne uznávaný míľnik moderného džezu. Zrejme pri tomto angažmáne sa nabil elektrinou. Keď na prelome 60. a 70. rokov spoluzakladal s Wayneom Shorterom inovátorskú džezrockovú kapelu Weather Report, mal už tesne pred štyridsiatkou. Napriek tomu sa onedlho stal pionierom nových technológií a jedným z najrešpektovanejších syntetizátorových mágov na svete. V súčasnosti Zawinul koncertuje spolu so svojou kapelou Syndicate, ktorá sa hudobne odvoláva na najväčšiu slávu Weather Report. V Bratislave vystúpi so svojou skupinou v novej zostave, v ktorej dominujú brazílski hudobníci.