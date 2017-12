Britney Spears je vraj opäť tehotná

BRATISLAVA 9. marca (SITA) - Speváčka Britney Spears je údajne po druhý raz tehotná. O tom, či je popová princezná naozaj v treťom mesiaci tehotenstva, sa už klebetí aj v Hollywoode. Ak by sa informácie ...

9. mar 2006 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 9. marca (SITA) - Speváčka Britney Spears je údajne po druhý raz tehotná. O tom, či je popová princezná naozaj v treťom mesiaci tehotenstva, sa už klebetí aj v Hollywoode. Ak by sa informácie potvrdili, znamenalo by to, že Britney sa stane matkou niekedy v októbri alebo novembri tohto roku. V americkom vydaní časopisu Star sa píše, že Britney svoje tajomstvo prezradila neznámej osobe počas jej pobytu v luxusnom oddychovom centre na Havaji. O svoje tajomstvo sa údajne podelila netradične v priestoroch sauny, kde relaxovala. Od jej prvého a zároveň posledného pôrodu v septembri minulého roka už Britney schudla 23 kilogramov. Počas prvého tehotenstva totiž dosť pribrala. Aj napriek tomu sa zdá, že sa v oblasti bruška znova zaobľuje. "Pokiaľ viem, Britney nie je znova tehotná," reagoval na klebety jej hovorca.