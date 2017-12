Finalisti sa v piatok predstavia v duetách

BRATISLAVA 9. marca (SITA) - Finalisti súťaže Slovensko hľadá SuperStar sa v piatok večer predstavia v duetách. Každý z ostávajúcich šiestich súťažiacich si v piatok večer zaspieva s troma kolegami. Po ...

9. mar 2006 o 17:20 SITA

BRATISLAVA 9. marca (SITA) - Finalisti súťaže Slovensko hľadá SuperStar sa v piatok večer predstavia v duetách. Každý z ostávajúcich šiestich súťažiacich si v piatok večer zaspieva s troma kolegami. Po dvoch týždňoch ich opäť čaká half playback. Skladby, tak ako aj speváckeho partnera si vyberali sami. "Utvorili dvojice, a potom sa spoločne snažili nájsť pieseň, ktorá by sa im hodila. Každý zaspieva tri pesničky," uviedol manažér projektu SuperStar Peter Kavecký. Finalisti si svojich speváckych partnerov vyberali už vo štvrtom finálovom kole. "Predbežne sme si duetá vyberali, keď nás bolo osem. Vždy, keď niekomu vypadol partner, musel si vybrať niekoho ďalšieho," prezradil agentúre SITA Ivan Štroffek.

Fanúšikovia súťaže sa môžu v šiestom kole tešiť na piesne rozličných žánrov. Ivan Štroffek sa predstaví spolu s Petrom Cmoríkom (Sting, Brian Adams, Rod Stewart - All For Love), Barborou Balúchovou (Anastacia, Ben Moody - Everything Burns) a Petrom Bažíkom (Elton John, Blue - Sorry Seems To Be The Hardest Word). Mária Bundová si dueto zaspieva s Martinom Krauszom (Jennifer Warnes, Bill Medley - The Time Of My Life), Petrom Cmoríkom (Elton John, Kiki Dee - Don't Go Breaking My Heart) a Petrom Bažíkom (Kylie Minogue, Jason Donovan - Especially For You). Zaujímavé tiež bude spojenie hlasov Petra Cmoríka s Barborou Balúchovou (Kylie Minogue, Robbie Williams - Kids), Martina Krausza s Petrom Bažíkom (IMT Smile - Ľudia nie sú zlí) a Barborou Balúchovou (Desmod, Zuzana Smatanová - Pár dní).