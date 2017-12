Surrealizmus zobrazuje poetický svet fantázie

V Kunstforume je otvorená nová surrealistická výstava pod názvom Bláznivá láska. Od Dalího po Francisa Bacona. Surrealistické diela prezentované v rámci tejto výstavy pochádzajú zo súkromnej zbierky Berlínčanov, podnikateľov Ully a Heinera Pietzschovcov. Výstava nadväzuje na úspešné predchádzajúce prezentácie súkromných zbierok - v roku 1996 to boli Degas - Cézanne - Picasso, v roku 2000 Picasso. Tentoraz je ústrednou témou surrealizmus, poetický svet fantázie. Ťažiskom zbierky sú hodnotné diela francúzskeho surrealizmu z 20. a 30. rokov 20. storočia - práce André Bretona, Salvadora Dalího, Pabla Picassa, Maxa Ernsta, zbierku dopĺňajú obrazy a plastiky medzinárodného surrealizmu od René Magrittea, Fridy Kahlo, Joana Miróa a ďalších. Celkovo obsahuje zbierka viac ako 100 výstavných exponátov obrazov, sôch, prác na papieri a tlačovín. Výstava v Kunstforume potrvá do 18. júna. Prístupná bude denne od 10.00 do 19.00 a v piatok až do 21.00. FOTO - VBK