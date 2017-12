Praha

MÚZEÁ A VÝSTAVY

10. mar 2006 o 0:00

Tajomstvo je detektívka, horor aj romanca

Daniel Landa prišiel s muzikálovou drámou Tajomstvo celých osem rokov po premiére svojho muzikálového debutu Krysař. Jedná sa o pôvodný námet, ktorý nie je priamo inšpirovaný žiadnym iným umeleckým dielom. Je obdivuhodné, ako sa v ňom vyrovnal s prepojením odlišných svetov i časových rovín. Tajomstvo je stavebnicou, kde všetko logicky zapadá a žiadna súčiastka nechýba. Muzikál, vlastne príbeh veľkej lásky, nezdržiava zbytočnosťou, má unikátnu atmosféru a napínavý dej a na záver i nečakané dvojité vyústenie. Svoju rolu v ňom hrá aj mágia a mystika, ale vďaka autorovej základnej myšlienke všetko stojí na reálnom základe. Ako v jedinej nezávislej produkcii pôvodného českého muzikálového projektu hercov sprevádza živý orchester a to pod vedením Vlastimila Bičíka a Jana Alána.

D. Landa: Tajemství - sobota 11. marec, divadlo Kalich, Jungmannova 9 o 14.00 a 19.00. FOTO - WWW.KALICH.CZ



NÁRODNÍ MUZEUM

Znovunalezené knihy Sidonie Nádherné (do 4. 6.); Český příběh v karikatuře I. 1848 - 1918, II. 1918 - 1938 (do 15. 5.); Zlaté časy médií (do 31. 3.)

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Současná Angola - Fotografie J. Jirouškové a J. Kanderta (do 1. 5.); Tapa, rohož a pletivo v Oceánii (do 28. 5.); Umění frankofonní Afriky (do 26. 3.), Dobrodružství sběratele Bedřicha Formana: Unikáty z Asie, Afriky a Ameriky (do 16. 4.)

MUZEUM HLAVNÍHO MůSTA PRAHY

Nejkrásnější divadlo - 125 let divadla v Karlíně (do 14. 5.); Zmizelá Praha Jana Minaříka - Století na tváři města (do 30. 4.)

PRAŽSKÝ HRAD

Karel IV. - císař z Boží milosti (do 21. 5.)

KONCERTY A KLUBY

KLUB LÁVKA

11. 3. Martha a Thena Elefteriadu o 19.30

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

11. 3. Ondřej Havelka a jeho Melody makers tentokrát Zcela rozvrkočení o 19.00

FUTURUM MUSIC BAR

10. a 11. 3. 80's & 90's party 21.00

15. 3. Znouzectnost 21.00

16. 3. To be continued, Selfish, 5th april, Orangecap 20.00

AGHARTA JAZZ CENTRUM

10. 3. Matěj Benko Trio 21.00

11. 3. Leona Prokopcova band 21.00

12. 3. Tvrdý - Hejnic - Kořínek Trio 21.00

13. 3. A.S.P.M. 21.00

14. 3. Roman Pokorný Quartet 21.00

15. 3. Hot line 21.00

16. 3. Madfinger 21.00

DIVADLO KALICH

11. 3. Tajemství o 14.00 a 19.00

14. 3. Hana Hegerová o 19.30

DIVADLÁ

NÁRODNÍ DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA

10. 3. Mozart? Mozart! o 19.00

11. 3. Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové o 13.00

11. 3. Sluha dvou pánů o 19.00

12. 3. Mozart? Mozart! o 14.00 a 19.00

13. 3. Rigoletto o 19.00

14. 3. Cyrano z Bergeracu o 19.00

15. 3. Její pastorkyně o 19.00

16. 3. La Bohéme o 19.00

STÁTNÍ OPERA

10. 3. Tosca o 19.00

11. 3. Rigoletto o 19.00

12. 3. Piková dáma o 19.00

13. a 14. 3. Má vlast o 19.00

15. 3. Madame Butterfly o 19.00

SEMAFOR

10. 3. ... nikoho nezabije o 19.00

11. 3. Sex + sex = 12 o 16.00

13. 3. Všechno párty o 19.00

14. 3. Jako když tiskne o 19.00

16. 3. Hosté doma o 19.00

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

10. 3. Etty Hillesum o 11.00

10. a 14. 3. Pod modrým nebem o 19.00

11. 3. Boršč (hosťuje studio Damúza) o 20.00, Eliadova knihovna

12. 3. Dlouhý, široký a bystrozraký (hosťuje studio Damúza) o 15.00, Eliadova knihovna

12. a 16. 3. Etty Hillesum o 19.00

13. 3. Hromadkáři (hosťuje studio Damúza) o 20.00, Eliadova knihovna

15. 3. Platonov je darebák! o 19.00

ČINOHERNÍ KLUB

11. 3. Sexuální perverze v Chicagu o 19.30

13. 3. Sex noci svatojánské o 19.30

14. 3. Deskový statek o 19.30

15. 3. Vodní družstvo o 19.30

16. 3. S úsměvem bytového jádra o 19.30

DIVADLO ABC

10. 3. Příliš počestná žena o 19.00

13. 3. Jak je důležité míti Filipa o 19.00

14. 3. Únos Sabinek, slávnostná inscenácia k 80. narodeninám Lubomíra Lipského o 11.00 a 19.00

15. 3. Do hrobky tanečním krokem o 19.00

16. 3. Charleyova teta o 19.00

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

10. 3. Jakub a jeho pán o 19.00

12. 3. České sekretářky o 19.00

13. 3. Láska o 19.00

14. 3. Keby som sa ešte raz narodil... o 19.00

15. 3. Bez roucha aneb Ještě jednou ze zadu o 19.00

16. 3. Když tančila o 19.00

DIVADLO NA FIDLOVAČCE

10. 3. Julie, ty jsi kouzelná! o 19.30

11. 3. A je to v pytli! o 15.00 a 19.00

12. 3. Loupežník o 15.00

13. 3. Loupežník o 10.00

13. 3. Poprask na laguně o 19.30

14. 3. Poprask na laguně o 10.00

14. a 15. 3. Podivná paní S. o 19.30

16. 3. Balada pro banditu o 10.00

16. 3. Harvey a já o 19.30

GOJA MUSIC HALL

10. 3. Bídníci 19.00

11. 3. Bídníci 14.30

KONGRESOVÉ CENTRUM

10. 3. Noc na Karlštejně (hosťuje Hudební divadlo Karlín) o 19.00

11. 3. Noc na Karlštejně (hosťuje Hudební divadlo Karlín) o 15.00 a 19.00

12. 3. Netopýr (hosťuje Hudební divadlo Karlín) o 15.00

15. 3. Jekyll & Hyde (hosťuje Hudební divadlo Karlín) o 19.00

VÁŽNA HUDBA

OBECNÍ DŮM

10. a 11. 3. To nejlepší z klasiky 20.00

12. 3. Wagner Society orchestra 18.30

14. 3. Divertimento D dur, Four seasons 20.00

15. 3. To nejlepší z Gershwina 20.00

STAVOVSKÉ DIVADLO

10. 3. Mozartissimo - to nejlepší z Mozartových oper o 17.00

MÔŽETE SA TEŠIŤ

SAZKA ARENA

2. 5. No Name o 19.00

23. 5. Zappa Plays Zappa o 20.00

14. 6. Red Hot Chili Peppers o 20.00

20. 7. Eric Clapton o 20.00 (jv)