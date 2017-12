Brno

KONCERTY A KLUBY

10. mar 2006 o 0:00

Netradičný príbeh v hlavnej úlohe s módou

Zabudnite na klasické módne prehliadky, zabudnite na tradičné "ukazovanie" šiat. Po minuloročnom úspešnom predvedení netradičnej módy mladej talentovanej návrhárky Hany Kubešovej sa vracia so svojím originálnym konceptom, keď strohé módne mólo je už prežitkom. Ide o komplexné propojenie módy, špeciálne zostavenej hudby a divadla. Celý koncept má divadelný charakter, keď všetky modelky sú zároveň účastníčky jednoduchého príbehu. Celú prehliadku zaháji významný a vzácny hosť, speváčka Papaya Paranoia - Yumiko Ishijima (na snímke).

Prehliadka Hany Kubešovej - klub Fléda, Štefánikova 24 o 20.30. foto - TECHNO.CZ



DIVADLO V 7 A PŮL - KABINET MÚZ

13. 3. Silvia Josifoska & Band o 21.00

FLÉDA

10. 3. Broken Beatz vs Reggaenerace o 21.00

16. 3. Mňága a Žďorp o 20.00

KLUB ALTERNA

12. 3. Cuban Summer o 20.00

15. 3. Lesní zvěř o 20.00

KLUB LEITNERKA

14. 3. Mezitím o 19.30

15. 3. Baobab o 19.30

16. 3. Backsight o 19.30

MUSILKA - LIDOVÝ DŮM

10. 3. Vladimír Mišík & etc, Blues effect o 19.30

11. 3. Ša-la-la-la-li o 19.30

14. 3. Hradišťan s primášem J. Pavlicou o 19.30

16. 3. Václav Koubek s kapelou o 19.30

MÚZEÁ A GALÉRIE

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC, Zelný trh 8

Slavní i zapomenutí aneb Chytré české hlavičky (do 29. 4.)

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA, Kobližná 4

Amadeus (do 31. 3.)

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC, Moravské nám. 1a

České exlibris od počátků do roku 1920 (do 31. 3)

Rokokový klasicismus jako projev umění doby Mozartovy (do 30. 4.)

PRAŽÁKŮV PALÁC, Husova 18

Josef Bolf: Death Is Not The End

(do 31. 3.)

DIVADLÁ

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

10. 3. Raskolnikov - Jeho zločin a jeho trest o 19.00

12. 3. O komínku hravě zedníky nakřivo vystavěném o 18.00

13. 3. Kníže Myškin je idiot o 19.00

14. - 16. 3. Bratři Karamazovi: Vzkříšení o 19.00

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

10. 3. Frankie a Johnny o 19.00

15. 3. Ve stanici nelze o 19.00

16. 3. Smlouva o 19.00

DIVADLO V 7 A PŮL - KABINET MÚZ

10. 3. Thelma & Louise o 19.30

11. 3. Lolita o 19.30

16. 3. Jarin a Pipin o 19.30

Městské DIVADLO

10. 3. Marie Stuartovna, činoherní scéna o 14.00 a 19.30

10. 3. Odysseia, hudební scéna o 19.30

11. - 16. 3. Marie Stuartovna, činoherní scéna o 19.30

NÁRODNÍ DIVADLO

10. 3. Past na myši, Mahenovo divadlo o 19.00

11. 3. Tři prasátka, Malá scéna Mahenovho divadla o 15.00

11. 3. Perníková chaloupka, Janáčkovo divadlo o 18.00

11. 3. Past na myši, Mahenovo divadlo o 19.00

11. 3. Úplné zatmění, divadlo Reduta o 19.00

12. 3. Giselle, Janáčkovo divadlo o 17.00

12. 3. Sex + sex = 12, (hosťuje Semafor), divadlo Reduta o 19.00

13. 3. Nebezpečné vztahy, Mahenovo divadlo o 19.00

13. 3. Na dotek, divadlo Reduta o 19.00

14. 3. Labutí jezero, Janáčkovo divadlo o 19.00

14. 3. Tisíc a jedna noc zahrada Šahrazád, Mahenovo divadlo o 19.00

15. 3. Rusalka, Janáčkovo divadlo o 19.00

15. 3. Figarova svatba, Mahenovo divadlo o 19.00

16. 3. Lásky George Washingtona, Malá scéna Mahenovho divadla o 15.00

16. 3. Její pastorkyně, Janáčkovo divadlo o 19.00

16. 3. Škola žen, Mahenovo divadlo o 19.00

VÁŽNA HUDBA

NÁRODNÍ DIVADLO V BRNů

10. 3. Štátna filharmónia Brno, Janáčkovo divadlo o 19.30 (jv)