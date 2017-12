Peter Lipa dobíja nemecké rádiá

BRATISLAVA 10. marca (SITA) - Album otca slovenského džezu Petra Lipu s názvom Lipa spieva Lasicu zaznamenáva úspech aj v zahraničí. Piesne z neho sa vo februári stihli udomácniť hneď v troch nemeckých ...

10. mar 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 10. marca (SITA) - Album otca slovenského džezu Petra Lipu s názvom Lipa spieva Lasicu zaznamenáva úspech aj v zahraničí. Piesne z neho sa vo februári stihli udomácniť hneď v troch nemeckých rádiách: Radio MultiKulti Berlin, Deutsche Welle a Deutschlandfunk. Lipov album ešte poputuje do éterov ďalších siedmich. Nemeckí poslucháči si aktuálne vychutnávajú piesne z platní Lipa spieva Lasicu, Live in Hungary a Beatles in Blue(s).

Platňu Lipa spieva Lasicu zo septembra 2005 hodnotia hudobní kritici ako dokonalý súzvuk dvoch umelcov. Album spája texty Milana Lasicu so spevom Petra Lipu. Lasica sa v úlohe textára nepredstavil po prvý raz. Džezmenovo meno zviditeľnil aj slovami, ktoré napísal do jeho piesní Podobnosť čisto náhodná (o synovi), Prosperita alebo Balada o štyroch koňoch. Za kvalitný označila album aj Akadémia populárnej hudby. Nominovala ho až päťkrát. O sošku tučniaka Aurel 2005 bude jeho platňa bojovať v kategóriách: Cena SNS IFPI za najlepší mužský spevácky výkon, Cena SNS IFPI za najlepší album, Cena SNS IFPI za najlepší obal, Cena SNS IFPI za najlepší producentský výkon a Cena SNS IFPI za najlepší zvukový záznam akademického roka.