LIVIN BLUES 2006

Ojedinelý medzinárodný festival bluesovej a rhythm&bluesovej hudby sa už po 14 krát uskutoční v sobotu 18. marca v DK Lúky na Vígľašskej ulici v Petržalke.

10. mar 2006 o 11:40 agentúra Camille

Okrem slovenskej špičky: ako vnikajúci zvolenský ZVA:12:28 Band, ktorý žne úspechy aj s ich posledným albumom „Hrubá múka, fenomenálny René Lacko a jeho súbor „Downtown“ obohatený o klávesistu, či Erich Boboš Procházka a jeho dobre šlapúci Frozen Dozen sa predstavia i bluesmani z blízkeho i vzdialeného zahraničia: Jiří „Little Root“ Kořínek je nová, no už známa osobnosť českého blues. Zaujal na mnohých festivaloch a zdá sa, že je na čo sa tešiť. Ženské vnímanie blues prezentuje na tomto ročníku mladá česká speváčka Petra Börnerová so svojim medzinárodným bandom vedeným výborným gitaristom Zsoltom Benkőm. Vrcholom večera na hlavnom pódiu bude určite Američan Big Daddy Wilson a jeho Mississippi Grave Diggers v zaujímavom obsadení – husle, gitara, ústna harmonika, spev.



Počas hlavného programu, ktorý začína už o 17:30 sa na vedľajšej scéne predstavia slovenské súbory Strempek&Križan Blues Band, trnavský Second Band a z východného Slovenska súbor Octopus. Súčasťou festivalu je i premietanie ametérskeho videozáznamu z bluesového festivalu RAČA BLUES 1989. Tento festival existoval v rokoch 1987-1991. Video zaznamenáva vystúpenia: Fero Kessler Blues Band, Bluesweiser, Jozef Barina, Andrea Karovičová, Blues Bujon, Pohromadě na přehradě, Hartus, Ján Litecký-Šveda.



Predpredaj vstupeniek je u Dr. Horáka na Medenej č. 19, Artfórum na Kozej ul. č. 20 a v Dome kultúry Lúky na Vígľašskej ul. č. 1.



PETRA BÖRNEROVÁ BAND feat: Zsolt Benkő (Cz, Sk, Hu)

www.bluesband.wz.cz

Súbor vznikol v roku 2005. Repertoár tvoria skladby najmä z 50. rokov, ale so súčasným moderným zvukom. Vynikajúci maďarskí sólisti, kvalitná rytmika, a najmä výborný prejav mladej speváčky, vytvárajú príjemnú zmes bluesu, soulu, jazzu. Skupina doposiaľ koncertovala najmä v Čechách, Slovensku a Maďarsku.

Petra Börnerová – spev

Benkő Zsolt – g.

Táncos István – sax., voc.

Bornemissza Ádám – b.g..

Tomáš Bobroviczký – bicie

ZVA 12:28 BAND

www.zva12-28band.sk

Skupina vznikla v roku 1990 a odvtedy patrí k stáliciam slovenskej bluesovej scény. Úrodu dlhoročných hraní je možné si vypočuť na vynikajúcom poslednom albume „Hrubá múka“, kde sa naplno prejavuje expresívny prejav i výborné texty speváka Nora Červenáka a kompaktný zvuk celej skupiny. Tento band úspechom účinkoval i v Poľsku, Česku a Maďarsku.

Norbert Červenák – spev, g.

Ladislav Červenák – b.g.

Boris Čiampor – spev, harm.

Peter Krška – bicie



JAKUB „LITTLE ROOT“ KOŘÍNEK

www.jakubkorinek.cz

Pražský gitarista, skladateľ a spevák - samouk. O jeho kvalitách svedčí víťazstvo v súťaži „NEW BLUES GENERATION“ v Moste roku 2005 a zvláštna cena poroty na BLUES APERITIV v Šumperku. Jeho meno sa tiež objavilo na výberovom CD hráčov na rezofonickú gitaru REZOFONIC PLAYERS OF EUROPE 2005. Veľká nádej českého blues.

Jakub Kořínek – spev, g., dobro, harm., mand.



RENÉ LACKO DOWN TOWN

www.renelacko.sk

Excelentný gitarista a spevák, zakladateľ skupín BIG BAND, RENÉ BAND. Jeho skvelú hru na gitaru ocenili aj v kolíske blues USA, kde v semifinálovom kole získal 2. miesto ako najlepší Európan v interpretácii J. Hendrixa. Z turné z rokov 2002 - 2003 vydal svoj posledný album Tribute to J.Hendrix and S.R.Vaughan.

René Lacko – spev, g.

Milan Golha – b.g.

Róland Kanik – klávesy

Peter Goruša – bicie

BOBOŠ & FROZEN DOZEN

www.bobos.sk

Jeden z najvýznamnejších bandov slovenského blues zoskupený okolo vedúceho skupiny, vynikajúceho hráča na ústnu harmoniku, speváka a skladateľa Ericha Procházku. Súbor vznikol v roku 1999 a odvtedy absolvoval množstvo koncertov po celej Európe. V decembri 2005 vyšlo zatiaľ posledné CD súboru.

Erich Boboš Procházka – spev, harm.

Dušan Strapec – b.g.

Juraj Višinský – bicie

Štefan Lengyel - g.

BIG DADDY WILSON & MISSISSIPPI GRAVE DIGGERS

www.jamboree.co.hu

Narodil sa Edentone N.C. Odmala sa stretával s gospelom, soulom, country, folkom, no zaujal ho najmä blues, čo sa odráža i v jeho vystúpeniach. Svoje umenie predviedol na mnohých pódiách Európy, vystupoval na jazzových, bluesových, ale i worldmusic festivaloch. V Maďarsku vydal v roku 2004 CD Get on Your Knees and Pray.

Big Daddy Wilson – spev, perc.

Oláh Andor – harm.

Wolfgang Feld – g.

Greg Bal - husle

STREMPEK AND KRIŽAN BLUES BAND

Skupina vznikla vo februári 2004 pod názvom Orchester Václava Hlbokého. So zmesou bluesových štandardov a vlastnej tvorby hráva na bluesových pondelkoch v divadle Stoka a v pube Mejdan.

Fero Strempek – spev, g.

Viktor Križan – bass., spev

SECOND BAND

Predstavitelia trnavskej bluesovej scény. V súbore pôsobili osobnosti ako speváčka Jana Ružičková, gitarista Vlado Machala, bubeník Oto Berežný a mnohí ďalší. V súčasnosti pôsobí ako duo.

Peter Stojka – harm., spev

Juraj Parízek – akust.g., spev

OCTOPUS

Skupina vznikla v Marhani, okres Bardejov. Koncertujú po kluboch východného Slovenska. Zúčastnili sa na festivale BLUES IN VILLAGE v Giraltovciach. Ich repertoár tvorí vlastná tvorba a skladby blues-rockových stálic ako Eric Clapton, Garry Moor a pod.

Marin Majerník – g., spev

Matúš Majerník – b.g.

Peter Krajník – klávesy, spev

Marek Bednár – bicie

RAČA BLUES

Amatérsky videozáznam z bluesového festivalu RAČA BLUES 1989. Tento festival existoval v rokoch 1987 až 1991. Video zaznamenáva vystúpenia:

Fero Kessler Blues Band, Bluesweiser, Jozef Barina, Andrea Karovičová, Blues Bujon... Pohromadě na přehradě, Hartus, Ján Litecký-Šveda.