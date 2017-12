V sobotu v ČR vyhlásia víťazov TýTý 2005

BRATISLAVA 10. marca (SITA) - V sobotu 11. marca ožije Česká republika v duchu okrúhlych zrkadiel - už po 15. raz udelia ceny TýTý 2005. Slávnostným večerom na TV Nova bude sprevádzať moderátor Leoš Mareš.

10. mar 2006 o 17:30 SITA

O tom, kto získa povestné zrkadlo Kurta Gebauera mali počas celého týždňa od 4. marca od 20:00, kedy boli vyhlásené nominácie možnosť hlasovať diváci telefonickým a SMS hlasovaním. O najpopulárnejších osobnostiach televíznej obrazovky v 15. ročníku ankety zároveň rozhodujú okrem čitateľov vyhlasovateľa Týdeníka Televize aj čitatelia TV Plus, TV Revue, Reflexu, ABC, Blesku pro ženy a príloh denníkov Blesk TV magazín a Sport magazín. Zamiešať karty konečného umiestnenia svojich favoritov majú diváci možnosť do 11. marca do 18:00, kedy v priamom prenose uvidia TýTý Finále. V ankete TýTý sa hlasuje sa v desiatich kategóriách, pričom každá má päť nominácií. O víťazovi Dvorany slávy, teda osobnosti, ktorá významným a tvorivým spôsobom prispela k rozvoju pôvodnej českej tvorby rozhodne tento raz porota zložená z troch zástupcov vyhlasovateľa ankety a dvoch zástupcov z každej celoplošnej televízie. Uvedená porota bude rozhodovať aj o nomináciách v kategórii Objav roka, ktorá bola po prvý raz vyhlásená v roku 2004. Zatiaľ čo vtedy každá televízia nominovala troch kandidátov, tento rok uvedú len po jednom mene. Absolútnym víťazom sa stane ten, kto získa celkovo najväčší počet hlasov. Agentúra SITA prináša prehľad nominácií na TýTý 2005 v jednotlivých kategóriách:

Kategórie Nominácie Osobnosť televízneho spravodajstva Lucie Borhyová Pavla Charvátová Rey Koranteng Jolana Voldánová Pavel Zuna Osobnosť televíznej publicistiky Pavlína Danková Marek Eben Radek John Josef Klíma Václav Moravec Osobnosť televíznych zábavných programov Dalibor Gondík Adéla Gondíková Vladimír Hron Zdeněk Izer Jan Kraus Osobnosť televíznych súťažných programov Tereza Pergnerová Zdeněk Podhůrský Jan Rosák Petr Svoboda Roman Šmucler Herec Miroslav Donutil Ladislav Potměšil Viktor Preiss Václav Vydra Roman Zach Herečka Jiřina Bohdalová Tereza Brodská Jiřina Jirásková Libuše Šafránková Daniela Šinkorová Spevák Karel Gott Vlasta Horváth Vladimír Hron Petr Kolář Petr Muk Speváčka Lucie Bílá Aneta Langerová Marie Rottrová Helena Vondráčková Hana Zagorová Program roka GoGo šou Na vlastní oči Televizní noviny Uvolněte se, prosím VyVolení Seriál roka Četnické humoresky Dobrá čtvrť Ordinace v růžové zahradě Rodinná pouta Ulice

