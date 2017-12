Prince príjemne prekvapil Salmu Hayek

10. mar 2006 o 16:10 SITA

BRATISLAVA 10. marca (SITA) - Mexická herečka Salma Hayek bola milo prekvapená správaním speváka Princa, ktorý ju požiadal, či by nemohla režírovať jeho najnovší videoklip k piesni Te Amo Corazon. Najviac herečku prekvapilo, že sa vôbec nebránil jej vedeniu a nepodliehal hviezdnym manierom. "Bola som veľmi prekvapená, pretože Prince vždy vie, čo chce. Bála som sa, že on bude hovoriť mne, čo mám robiť. Ale bol uvoľnený a veľmi príjemný. Bez problémov sa nechal viesť tak, ako som to chcela ja," povedala herečka nominovaná na Oscara za film Frida. "Celé to bol môj nápad. Na detaily som hrozný pedant, ale jemu sa práve to páčilo. Úžasne sme sa spolu bavili. Je to génius," dodala.