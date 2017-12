CD / DVD

nové tituly na trhu

13. mar 2006 o 10:00

Stephen Stubbs - Teatro Lirico

ECM/Divyd

Nahrávka sonát a tancov zo 17. storočia vydaná pod značkou renomovaného mníchovského vydavateľstva klasiky a džezu stojí za špeciálnu pozornosť. Pri pozornejšom pohľade totiž v booklete nájdete meno Miloš Valent a účasť slovenského huslistu ešte zvýrazní predposledná skladba, v ktorej začujete podozrivo známe melódie. Pochádzajú z levočského Pestrého zborníka, čo je jedna z našich najstarších dochovaných hudobných pamiatok. Že sa ocitli práve na profilovej nahrávke amerického lutnistu Stephena Stubbsa a v spoločnosti diel starých talianskych majstrov, je práve zásluha Miloša Valenta. Dlhoročný umelecký vedúci súboru "starej" hudby Solamente Naturali sa stal aj koncertným majstrom medzinárodného súboru Teatro Lirico, ktorý pripravil toto CD. Je príjemné zistiť, že v zahraničí sa už presadzujú nielen naši interpreti, ale aj hudba.

Franz Ferdinand Live

Domino/ Wegart

Napriek veľkej snahe Michala Kaščáka skupina Franz Ferdinand opäť na Pohode koncertovať nebude. Jej tunajší fanúšikovia si to však môžu vynahradiť unikátnym dvojdévedéčkom, ktoré zachytáva škótsku gitarovú štvorku na pódiách od San Francisca až po rodný Glasgow. Čaro FF funguje práve na koncertoch, čo tu jasne dokazujú nadupané, živé verzie takmer všetkých skladieb z oboch doterajších albumov. Okrem karaoke verzií hitoviek Take Me Out a The Dark Of The Matinée je tu ešte zaujímavý štyridsaťminútový dokument Tour de Franz plný unikátnych záberov, ktoré väčšinou zostávajú pred publikom ukryté. Nejde o však nijaké intímne scény s fanúšičkami, kamery sledujú členov skupiny tesne pred vystúpeniami v šatni, pri stretnutí s idolmi (Lou Reed a David Bowie) alebo pri riešení prozaických problémov so stratou nástrojov. Odrazu tak máte možnosť prežiť turné s nimi a overiť si, aké je to byť rockovou hviezdou.

Caribou - Marino

Leaf/ Wegart

Čoraz viac hudobníkov dnes využíva potenciál DVD nosičov. V tom lepšom prípade sa na tomto médiu vydávajú veci, ktoré šikovne dopĺňajú radové albumy a ponúkajú exkluzívny materiál. Presne to je aj prípad Kanaďana Dana Snaitha, ktorý svoj dlhoročný pseudonym Manitoba zamenil za Caribou. Do krásne výtvarne riešeného obalu schoval videoklipy ku svojim indie-rockovým pesničkám. Nie je veľa hudobníkov schopných dať dokopy viac než hodinu svojich klipov, ktoré navyše stoja za to. Pritom tie, čo nájdete tu, sú takmer všetky iba z posledných dvoch albumov Caribou. Poctivo ručne kreslené minipríbehy sú zosynchronizované s hudbou, čo z nich robí unikátne samostatné diela. A k tomu dostanete bonusové audio CD, na ktorom sú štyri nové majstrove skladby. (her)