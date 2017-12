Gwen Stefani uvažuje, že založí ženský časopis

BRATISLAVA 13. marca (SITA) - Tehotná speváčka Gwen Stefani v súčasnosti rokuje s Jane Pratt, zakladateľkou ženského časopisu Jane o tom, že by spolu vytvorili nový lifestylový časopis. Podľa zverejnených ...

13. mar 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 13. marca (SITA) - Tehotná speváčka Gwen Stefani v súčasnosti rokuje s Jane Pratt, zakladateľkou ženského časopisu Jane o tom, že by spolu vytvorili nový lifestylový časopis. Podľa zverejnených informácií Pratt uvažuje o tom, že by sa nový časopis mal zamerať na ženy nad 35 rokov. Časopis by do speváčkinej kariéry urobil ďalší veľký zásah. Okrem mimoriadne úspešnej speváckej dráhy, či už sólovej alebo so skupinou No Doubt, sa Stefani presadila aj ako herečka. Okrem toho verejnosť s veľkým ohlasom prijala aj jej úlohu módnej návrhárky. S úspechom sa totiž presadila jej módna značka L.A.M.B.