Goldie Hawn si verí a má sa rada

13. mar 2006 o 8:50 SITA

BRATISLAVA 13. marca (SITA/AP) - Hollywoodska herečka Goldie Hawn vyhlásila, že o sebe nikdy nepochybovala. A to ani vtedy, keď v divadle počas predstavenia Rómeo a Júlia rozosmiala celé obecenstvo. "Páčim sa sama sebe. A verím vo vesmír," povedala herečka potom, čo prevzala cenu Amerického filmového inštitútu počas 12. ročníka festivalu komediálneho umenia. "Komédia je ako chytanie blesku do fľaše. Musíte vystihnúť správny moment, čiže veľa závisí od načasovania," uviedla 60-ročná Hawn. Medzi jej najbližšie projekty patrí i scenár k filmu Ashes to Ashes, v ktorom rozoberá otázky starnúcej ženy.