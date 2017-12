Zvrátení a veľkolepí - skupina The Cardigans

BRATISLAVA 13. marca (SITA) - Vznik skupiny The Cardigans sa spája s októbrom 1992. Muzikanti tvrdia, že ich dala dokopy láska k rockovej hudbe. Malé rodné mesto nebolo predzvesťou kariéry, preto sa presťahovali ...

13. mar 2006 o 13:20 SITA

BRATISLAVA 13. marca (SITA) - Vznik skupiny The Cardigans sa spája s októbrom 1992. Muzikanti tvrdia, že ich dala dokopy láska k rockovej hudbe. Malé rodné mesto nebolo predzvesťou kariéry, preto sa presťahovali do tretieho najväčšieho švédskeho mesta Malmö. Práve tam sa ku gitaristovi Petrovi Svenssonovi a basgitaristovi Magnusovi Sveningssonovi pridali bubeník Bengt Lagerberg, gitarista a spevák Lasse Johansson a ich spolužiačka Nina Persson. Pre speváčku Ninu boli The Cardigans prvou profesionálnou skúsenosťou. Texty písala celá kapela spoločne, hudbu skladal Svensson. Muzikanti sa zblížili veľmi rýchlo, v roku 1993 sa dokonca nasťahovali do spoločného bytu. Krátko na to začali nahrávať demo, ktoré poslali producentovi Torovi Johanssonovi. Ten bol nadšený a pozval skupinu do svojho nahrávacieho štúdia v Malmö. V roku 1994 sa na hudobných pultoch objavil debutový album kapely Emmerdale. Bolo to presne 20 rokov po tom, čo hitom Waterloo na Švédsko upozornila a prevalcovala svetové hudobné rebríčky legendárna skupina ABBA. The Cardigans odštartoval pilotným singlom Rise & Shine, ktorý sa stal vzápätí najhranejšou skladbou v domácich rádiách. Debut Emmerdale dokonca poslucháči ocenili ako album roka.

Omnoho väčší úspech zaznamenala o necelý rok druhá platňa Life. The Cardigans ňou doslova nakŕmili lačné publikum, predali z neho takmer dva milióny kópií. V Japonsku dokonca získal platinu. Pod záujem o Life sa podpísali najmä hity Carneval a Rise & Shine. Nasledujúci album zo septembra 1996 First Band On The Moon zase preslávil singel Lovefool. Práve zaradenie tohto hitu na soundtrack k úspešného filmu Romeo & Juliet zabezpečil pre The Cardigans medzinárodný úspech. Singel sa v priebehu piatich týždňov udomácnil na prvom mieste v amerických aj britských hitparádach. Na celom svete sa predalo viac ako dva a pol milióna kusov albumov, v Japonsku získalo platinovú platňu, v Británii zlatú. Krátko na to absolvovala celosvetové turné, množstvo rozhovorov pre média a stala sa tiež hosťom v jednej epizóde seriálu Beverly Hills 90210 a show Davida Lettermana. Ďalším albumom potešila kapela svojich fanúšikov v roku 1998. Názov dostal podľa obľúbenej videohry Gran Turismo. Na štvrtej platni sa výrazne prejavil vplyv elektronickej hudby. Skupina sa tak vraj chcela odlíšiť od predchádzajúcich nahrávok, ktoré si boli podľa jej slov príliš podobné. Na pilotný singel My Favorite Game natočil The Cardigans dokonca päť kontroverzných verzií videoklipu. Vďaka nemu sa stali jednotkou hudobnej stanice MTV. Podobne ako v prípade tretieho albumu sa z Gran Tourismo predalo celosvetovo viac ako dva a pol milióna kópií.

Na ďalšiu platňu si museli priaznivci švédskej kapely počkať päť rokov. Album Long Gone Before Daylight poznamenala pauza, počas ktorej členovia Nina Persson a Magnus Sveningsson vydali sólové albumy. Podľa hudobných kritikov je piaty album The Cardigans predovšetkým o nešťastnej láske a jeho štýl charakterizujú ako "alternatívne popové pesničkárstvo". K pochmúrnej atmosfére dosky pridala i zmena vizáže speváčky - Nina si prefarbila blonďavé vlasy na čierno. Odstup od akéhokoľvek hudobného štýlu je evidentný, odborná verejnosť preto ich muzike vytvorila špeciálnu kategóriu "cardigans pop". Aktuálna platňa Super Extra Gravity pochádza z roku 2005. Nina Persson tvrdí, že skupina chcela do každej piesne vložiť niečo zvrátené a zároveň veľkolepé. Inšpiráciou bola pre muzikantov formácia Pixies. Práve so skladbami z albumu Super Extra Gravity vyrazí The Cardigans 11. apríla na európske turné. Ako prvé navštívi Nemecko a až do konca mesiaca odohrá postupne spolu 14 koncertov. Šnúru uzatvorí v nedeľu 30. apríla o 20:00 koncert v pražskom Abatone.