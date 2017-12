Britney Spears kontroluje manželovo vreckové

BRATISLAVA 13. marca (SITA) - Popová speváčka Britney Spears kontroluje výdavky svojho manžela Kevina Federlina a v jej správe je aj Kevinovo vreckové. Britney rozhoduje o tom, koľko peňazí Kevin dostane, ...

13. mar 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 13. marca (SITA) - Popová speváčka Britney Spears kontroluje výdavky svojho manžela Kevina Federlina a v jej správe je aj Kevinovo vreckové. Britney rozhoduje o tom, koľko peňazí Kevin dostane, aj čo si za ne kúpi. Podľa amerického denníka The New York Post mu dáva Britney presnú sumu každý mesiac. Peniaze môže minúť na nákup oblečenia, zabávanie sa v nočných kluboch, alebo podnikoch a Kevin si za ne kupuje aj alkoholické nápoje. Britney tak sponzoruje aktivity, ktoré mu pritom sama vyčíta. "Všetky nákladnejšie výdavky musí prirodzene schváliť Britney osobne," prezradil neznámy zdroj, ktorý dodal, že ak by si chcel Kevin kúpiť napríklad nové auto alebo luxusný zájazd, musela by mu to najskôr dovoliť Britney.