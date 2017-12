David Gilmour opäť na čele hitparády

13. mar 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 13. marca (SITA) - Bývalá hviezda skupiny Pink Floyd David Gilmour sa po 11 rokoch opäť vrátil na čelo britského rebríčka. Tento rockový veterán sa s albumom On An Island umiestnil na prvej priečke hitparád. Stalo sa tak po prvý raz odvtedy, čo skupina Pink Floyd bodovala v roku 1995 s albumom Pulse. Hitparáde singlov už druhý týždeň boduje televízny talent Chico s piesňou It's Chico Time. Bývalý pastier kôz, ktorý v televíznej súťaži neoslovil hviezdnu porotu v zložení Sharon Osbourne, Simon Cowell a Louis Walsh, v hitparáde porazil kalifornskú skupinu Orson, ktorá skončila na druhom mieste so skladbou No Tomorrow. Tretia je skupina Pussycat Dolls a pieseň Beep. Na štvrtom mieste britských singlov sa umiestnila skupina Sugababes s piesňou Red Dress. Päticu najlepších skladieb vo Veľkej Británii uzatvára Corine Baily Rae a pieseň Put Your Records On.