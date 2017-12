Iva Bittová a Bang On A Can 25. marca v Divadle Aréna

13. mar 2006 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 13. marca (SITA) - Presne 25. marca o 19:00 zažije bratislavské Divadlo Aréna unikátny koncert Ivy Bittovej s formáciou Bang On a Can All - Stars. Komorný priestor rozozvučí zostava: Iva Bittová (husle, spev), Robert Blach (basa), David Cossin (bicie, perkusie) Lisa Moore (piano), Mark Stewart (elektrická gitara, dvanásťstrunové bendžo, harmonika), Vendy Sutter (violončelo) a Evan Ziporyn (klarinet, basový klarinet). Záujemcovia si môžu ich spoločné majstrovské umenie vychutnať za 490 korún. Muzikantka a herečka Bittová už definitívne uzatvorila všetky koncertné termíny na rok 2006. Sólovo sa 18. marca zúčastní francúzskeho festivalu Banlieues Bleues Paríž. So skupinou Bang On A Can ju od 23. do 27 marca čakajú vystúpenia v Ljubljane, Prahe a Paríži. Formácia si Bittovú všimla v úlohe Elvíry v opere Dona Giovanniho, následkom čoho prvá dáma českej alternatívnej scény napísala pre súbor hudobný projekt Elida. Spoločne ho nahrali pod vedením Toma Lazarusa, ktorý sa okrem iného podpísal aj pod filmovú hudbu k Lord Of The Rings. Bang On A Can a Bittová album po prvý raz predstavili 29. apríla 2005 v Carnegie Hall v New Yorku. Česká muzikantka odvtedy využíva The Bang On A Can All-Stars ako svoj orchester. Na platni spieva česky aj slovensky - podľa toho, kto je autorom textu. Slová do piesní napísali Richard Müller, Vladimír Václavek a Věra Chase.

Iva Bittová sa odštartovala svoju kariéru ako divadelná a filmová herečka. Bola členkou avantgardného brnianskeho divadla Na provázku, do povedomia sa dostala vďaka postave Eržiky v muzikáli Balada pro banditu. Počas svojho hudobného pôsobenia sa na jedno pódium postavila s hudobníkmi z oblasti folku, džezu, rocku, dance music, etna i vážnej hudby. Medzi úspešné vystúpenia patria koncerty so Škampovým kvartetom. Rok 2003 priniesol Bittovej nomináciu na osobnosť World Music Radia BBC. Vlani sa zahraničnému publiku predstavila na koncertoch v newyorskom klube Knitting Factory. V poslednej dobe častejšie vystupuje v zahraničí ako v domácich Čechách.

Bang On A Can je združenie súčasnej hudby, ktoré funguje od roku 1987. Od tej doby sa v New Yorku predstavili na viac ako 150 koncertoch. Založili komorný súbor The Bang On A Can All-Stars a orchester SPIT Orchestra.