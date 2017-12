Nová Saxana bude v trojrozmernej animácii

BRATISLAVA 13. marca (SITA) - Viac ako tridsať rokov po tom, čo rozprávková komédia Dívka na koštěti prilákala do kín viac ako dva milióny divákov, sa zdá, že filmoví tvorcovia jej postavu znova oživia.

13. mar 2006 o 19:00 SITA

Saxana sa totiž vráti v podobe nového trojrozmerného filmu. "Naozaj o tom uvažujeme. Hovorili sme už s kľúčovými hercami a ak všetko dobre dopadne, s natáčaním by sme mohli začať už v júli tohto roka," povedal producent filmu Jan Nejedlý. Režisér Václav Vorlíček momentálne upravuje scenár. "Nakrúcanie hraných scén by nemalo trvať dlhšie ako štrnásť dní, pretože predstavujú iba štvrtinu filmu," povedal Vorlíček. Film bude ale vznikať približne desať mesiacov a to prostredníctvom počítačov. Osud hlavnej hrdinky - zvedavej čarodejnice Saxany tak bude pokračovať v trojrozmernom - 3D priestore.

Tvorcovia filmu chcú skombinovať živých hercov s postavami, ktoré vytvoria pomocou 3D. Hlavný dej filmu zatiaľ nie je známy, pretože scenár sa priebežne tvorí. Už dnes je ale jasné, že hlavná hrdinka, ktorú v roku 1971 stvárnila speváčka Petra Černocká, už bude matkou. Jej partnera si znova zahrá Jan Hrušinský. Ich filmová dcérka bude mať deväť rokov, no meno malej herečky zatiaľ zostáva tajomstvom.

Pôvodný film režíroval Vorlíček v spolupráci s Hermínou Frankovou a Milošom Macourkom.