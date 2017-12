Zomrela americká oscarová herečka Maureen Stapletonová

New York 13. marca (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrela dnes americká herečka a držiteľka Oscara Maureen Stapletonová. Svoje dramatické a komediálne umenie ...

13. mar 2006 o 21:44 TASR

New York 13. marca (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrela dnes americká herečka a držiteľka Oscara Maureen Stapletonová. Svoje dramatické a komediálne umenie predvádzala vo filme, divadle a televízii.

Príčinou úmrtia boli problémy s pľúcami, oznámil jej syn Daniel Allentuck. Herečka zomrela v Lenoxe v štáte Massachusetts.

Lois Maureen Stapletonová sa narodila 21. júna 1925 v mestečku Troy, štát New York, v rodine írskych katolíkov. Po dokončení strednej školy začala hrať v divadle, pričom si veľmi skoro získala rešpekt svojim talentom pre dramatické a komediálne úlohy. Podľa jej slov za to "mohol" jej kolega Joel McCrea, ktorý ju doviedol k herectvu. Debut na Broadwayi absolvovala v roku 1946 v hre The Playboy of the Western World.

V roku 1951 získala Stapletonová prestížnu divadelnú cenu Tony za úlohu v hre Tennesseeho Williamsa Tetovaná ruža, ktorú mala pôvodne obsadiť Anna Magnaniová. Hrala aj v ďalších Williamsových hrách Twenty-Seven Wagons Full of Cotton a Zostupujúci Orfeus. Druhú cenu Tony dostala za roku v hre Neila Simona The Gingerbread Lady (1971).

Aj filmová kariéra Stapletonovej bola úspešná. Hneď jej debut Lonelyhearts (1958) jej priniesol nomináciu na Oscara vo vedľajšej úlohe. Nominácie si v tej istej kategórii vyslúžila aj za snímky Letisko a Interiéry (obe 1978). Sošku získala až za úlohu vo filme Červení (1981). Slovenskí diváci si ju môžu pamätať z filmov Zámotok a Zámotok 2: Návrat (1985 a 1988).

Úspech sa Stapletonovej nevyhýbal ani v televízii. V roku 1967 získala cenu Emmy za film Among the Paths to Eden. Nominovaná bola za snímky Queen of the Stardust Ballroom (1975), The Gathering (1977) a Miss Rose White (1992).