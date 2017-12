Felicity Huffman sa v mladosti trápila pre svoj vzhľad

BRATISLAVA 14. marca (SITA) - Americká herečka Felicity Huffman kedysi tak veľmi nenávidela svoje telo, že sa každé ráno zobúdzala v agónii. Štíhla blondínka zo seriálu Desperate Housewives bola za mlada ...

14. mar 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 14. marca (SITA) - Americká herečka Felicity Huffman kedysi tak veľmi nenávidela svoje telo, že sa každé ráno zobúdzala v agónii. Štíhla blondínka zo seriálu Desperate Housewives bola za mlada presvedčená, že má nadváhu a priznala, že sa pre to mnoho rokov trápila. "Viem čo to je, keď nedokážete byť spokojní so svojím telom a neznášate sa za to. Ale v deň mojich 40. narodenín som sa obzrela a povedala si, že to vôbec nebolo také zlé ako som si myslela," povedala 43-ročná herečka. Huffman, ktorá v súčasnosti stelesňuje hysterickú matku Lynette Scavo v televíznom seriáli priznala, že počas najhoršieho štádia bulímie vracala až šesťkrát denne. Informoval o tom internetový servis femalefirst.co.uk.