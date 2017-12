Uvedenie do Rock´n´rollovej siene slávy v znamení kontroverzie

14. mar 2006 o 9:05 SITA

BRATISLAVA 14. marca (SITA/AP) - So škaredou hádkou členov skupiny Blondie priamo na pódiu a zatrpknutým listom od neprítomnej skupiny Sex Pistols sa uvedenie nových členov do Rock´n´rollovej siene slávy nezačalo práve najlepšie. Rozruch spôsobil aj rocker Ozzy Osbourne, ktorého do siene uviedli spolu s jeho bývalou skupinou Black Sabbath. Na všetkých pôsobil až príliš vážne. V newyorskom hoteli Waldorf-Astoria sa dostalo pocty aj džezovému trubkárovi Milesovi Davisovi a rockovým veteránom zo skupiny Lynyrd Skynyrd. Skupina Blondie, komerčne najúspešnejšia newyorská rocková kapela, sa prednedávnom dala po 15 rokoch opäť dokopy. Na ceremoniáli sa však zúčastnili i bývalí traja členovia Frank Infante a Nigel Harrison a Gary Valentine. Na pódiu sa stretli so svojimi troma bývalými kolegami, ktorí ešte stále koncertujú pod hlavičkou Blondie - Deborah Harry, Chris Stein a Clem Burke. No ich stretnutie bolo akékoľvek, len nie priateľské. "Debbie, môžeme si s vami zahrať?" spýtal sa speváčky Frank Infante. "Nevidíš, že tu už mám svoju kapelu?" odpovedala podráždene Debbie Harry. Bývalí traja členovia teda opustili pódium, no ešte predtým stihol Infante nahlas vzdychnúť do mikrofónu.

Punkoví rockeri zo skupiny Sex Pistols si slávnostný ceremoniál radšej odpustili. Poslali však list, v ktorom Rock´n´rollovú sieň slávy prirovnali k moču vo víne. Zakladateľ časopisu Rolling Stone Jann Wenner prečítal tento expresívny list a vyzval členov kapely, aby si prišli prevziať svoje trofeje do Rock´n´rollovej siene slávy v Clevelande. "Ak ich chcú robiť na kúsky, nech sa páči, môžu," povedal. Sex Pistols sú jednou z prvých punkových kapiel na svete, ktorá rozpútala v polovici 70. rokov hudobnú revolúciu. Ich slávu čoskoro zatienila skupina Clash či hudobník Elvis Costello, ktorí už v sieni slávy dávno sú. Skupinu Black Sabbath prišli poctiť členovia skupiny Metallica Lars Ulrich a James Hetfield. "Sme tu, aby sme oslávili Black Sabbath. Je síce už dosť neskoro, ale to je iná otázka," povedal Ulrich. Osbourne sa napriek svojej nie veľmi dobrej reputácii držal na uzde a všetkým úctivo poďakoval za túto česť.