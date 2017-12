Jackie Chan sníva o úlohe hasiča

14. mar 2006 o 8:44 SITA

BRATISLAVA 14. marca (SITA/AP) - Hongkonský akčný hrdina Jackie Chan vyhlásil, že jeho snom je vo filme stvárniť hasiča, no obáva sa, že na túto úlohu je už predsa len pristarý. "Mojím želaním je na plátna priniesť mojich hrdinov. V mnohých prípadoch sa tak už stalo. Už mi vlastne chýba iba hasič," uviedol 51-ročný Chan na svojej oficiálnej webovej stránke. "Touto myšlienkou sa zaoberám už dlhé roky. Aj napriek tomu, že by som to stále chcel urobiť, cítim, že môj vek mi to už neumožní. Ak by som takýto film natočil, už by som asi nehral hasiča, ale iba hasičského kapitána. Ale aby som bol úprimný, najviac by ma lákala práve úloha hasiča," povedal. Počas svojej bohatej filmovej kariéry Chan utrpel mnoho zranení, najmä vďaka tomu, že si väčšinu svojich kaskadérskych kúskov robil sám. Aby podčiarkol svoj obdiv hasičom, Chan čestne predsedal Svetovým hrám hasičov, ktoré sa minulý mesiac uskutočnili v Hongkongu. Herec sa pre rok 2006 stal súčasťou hviezdneho kabinetu amerického Červeného kríža, kde sú i osobnosti ako Pierce Brosnan, Jamie Lee Curtis či módny návrhár Tommy Hilfiger.