Support Lesbiens zahrajú 30. marca v Bratislave

BRATISLAVA 14. marca (SITA) - Česká kapela Support Lesbiens zahrá vo štvrtok 30. marca v bratislavskom Babylon Music Clube. O deň neskôr sa predstavia ďalším koncertom v Skalici. Najhranejšia kapela českých ...

14. mar 2006 o 18:10 SITA

BRATISLAVA 14. marca (SITA) - Česká kapela Support Lesbiens zahrá vo štvrtok 30. marca v bratislavskom Babylon Music Clube. O deň neskôr sa predstavia ďalším koncertom v Skalici. Najhranejšia kapela českých rádií v uplynulom roku sa slovenským hudobným fanúšikom predstavila naposledy ako predskokan na bratislavskom koncerte austrálskej speváčky Natalie Imbruglia v novembri 2005. Pätica na svojej webovej stránke informuje aj o ďalších potvrdených akciách, ku ktorým by mali do konca mesiaca pribudnúť ďalšie samostatné koncerty i vystúpenia na festivaloch. Ako uvádza stránka www.supportlesbiens.cz, v tejto chvíli už má kapela plány až do polovice októbra. Zatiaľ potvrdili účasť aj na dvoch slovenských festivaloch: 30. júna vystúpia na Topvar Rock Feste v Novom Meste nad Váhom a 11. augusta na festivale v Červeníku.

V súčasnosti trávi kapela čo najviac času v štúdiu, kde pracujú na nových piesňach a nahrávaní albumu. Šiesty radový album skupiny Support Lesbiens by mal vyjsť 25. septembra. Na prvý singel sa môžu ich fanúšikovia tešiť už júni.