Nicolette Sheridan a Michael Bolton sa zasnúbili

BRATISLAVA 14. marca (SITA) - Americká herečka Nicolette Sheridan, ktorá v úspešnom seriáli Desperate Housewives vystupuje v úlohe Edie Britt, je len niekoľko mesiacov po rozchode so snúbencom Niklasom ...

14. mar 2006 o 16:20 SITA

BRATISLAVA 14. marca (SITA) - Americká herečka Nicolette Sheridan, ktorá v úspešnom seriáli Desperate Housewives vystupuje v úlohe Edie Britt, je len niekoľko mesiacov po rozchode so snúbencom Niklasom Soderblomom opäť zasnúbená. Šťastným vyvoleným je tentokrát Michael Bolton. "Nicolette prežívala ťažké chvíle po rozchode s Nikom a to posledné, čo očakávala je, že sa opäť zasnúbi. Potom si však s Michaelom uvedomili, koľko majú spoločného. Sú do seba naozaj zbláznení a keď si pred ňu Michael kľakol na jedno koleno a požiadal ju o ruku, neváhala a povedala áno," citoval denník Daily Mirror zdroj blízky Nicolette. Denník ďalej informuje, že párik by chcel uzavrieť manželstvo čo najskôr, ale pozvaní budú len najbližší priatelia a rodina.