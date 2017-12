Angelina Jolieová a Brad Pitt sa údajne zosobášia v sobotu v Taliansku

Rím 14. marca (TASR) - Hollywoodsky pár Angelina Jolieová a Brad Pitt sa údajne zosobášia túto sobotu na pobreží Comského jazera v Taliansku. Talianske ...

15. mar 2006 o 8:40 TASR

Rím 14. marca (TASR) - Hollywoodsky pár Angelina Jolieová a Brad Pitt sa údajne zosobášia túto sobotu na pobreží Comského jazera v Taliansku. Talianske médiá zistili, že miestom svadby sa má stať exkluzívne sídlo Villa dďEste v obci Cernobbio neďaleko dedinky Laglio, v ktorej má dom americký herec George Clooney.

Na sobáši a svadobnej hostine sa má zúčastniť iba niekoľko priateľov a rodinných príslušníkov hviezdnej dvojice. Sobáš na romantickom pobreží Lago di Como odporúčal Angeline a Bradovi práve Clooney.

Budúci novomanželia majú priletieť vo štvrtok z Paríža do Milána a prenocovať v luxusnom hoteli Four Season. V piatok by mali zavítať na pobrežie Comského jazera. Riaditeľ Villa dďEste Jean Marc Droulers potvrdil, že v zariadení, ktoré slúži aj ako luxusný hotel, bude v sobotu oslava, bližšie podrobnosti však neuviedol. "Voči našim hosťom sme viazaní diskrétnosťou," povedal šalamúnsky Droulers. Talianske médiá s istotou tvrdia, že Angelinu a Brada by mal zosobášiť starosta obce Cernobbio.

Filmové hviezdy, ktoré sa do seba vážne zahľadeli pri nakrúcaní filmu Pán & pani Smithovci, očakávajú začiatkom mája narodenie prvého spoločného potomka.

Pittovo štvorročné bezdetné manželstvo s herečkou Jennifer Anistonovou rozviedol sudca v októbri 2005.