Nicole Kidman sa bude vydávať v Amerike

15. mar 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 15. marca (SITA) - Austrálska herečka Nicole Kidman údajne plánuje presunúť svoju svadbu s country spevákom Keithom Urbanom do jeho rodiska Nashvillu. Párik sa pôvodne chcel brať v hlavnom meste Austrálie v Sydney koncom tohto mesiaca. Avšak 38-ročná Nicole zmenila názor, pretože sa jej znepáčila prílišná publicita, ktorá sprevádzala ich svadbu. Ako informoval časopis The Sun, Nicole nechcela, aby sa jej svadba stala austrálskym mediálnym cirkusom. Obrad by sa mal konať v júni.