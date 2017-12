Sin City 2 čaká na Angelinu Jolie

BRATISLAVA 14. marca (SITA) - Hollywoodska herečka Rosario Dawson potvrdila správy o tom, že herečka Angelina Jolie sa objaví v pokračovaní filmu Sin City. Produkcia však čaká, kým táto mimoriadne populárna ...

15. mar 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 14. marca (SITA) - Hollywoodska herečka Rosario Dawson potvrdila správy o tom, že herečka Angelina Jolie sa objaví v pokračovaní filmu Sin City. Produkcia však čaká, kým táto mimoriadne populárna a sledovaná herečka porodí.

Jolie čaká svoje prvé dieťa s hercom Bradom Pittom, no veľmi rada sa hneď po pôrode zúčastní nakrúcania po boku herečky Dawson, ktorá si v pokračovaní zopakuje postavu prostitútky Gail. Podľa informácií z produkcie, by sa mala Jolie objaviť v úlohe "dámy, pre ktorú sa oplatí zabíjať". "Príprava filmu sa zdržala, pretože Robert Rodriguez chce, aby Angelina hrala hlavnú úlohu. Teraz je však vo vysokom štádiu tehotenstva. Je preto pochopiteľné, že film to trochu zdrží," povedala Rosario Dawson. Druhé pokračovanie nakrútia na motívy príbehov Franka Millera A Dame to Kill For a Lost, Lonely and Lethal.