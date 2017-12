Lindsay Lohan potrebuje partnera so zmyslom pre humor

15. mar 2006 o 8:40 SITA

BRATISLAVA 15. marca (SITA) - Herečka Lindsay Lohan vyhlásila, že potrebuje priateľa so zmyslom pre humor, pretože sama do vzťahov dáva veľa emócií. Táto 19-ročná hollywoodska hviezda tvrdí, že zúfalo potrebuje priateľa, ktorý zvládne jej divoký životný štýl a vysoký záujem médií, ktorý ju neustále obklopuje. "Fotografi ma prenasledujú každý deň. A tak rada by som mala nejakého chlapca. Bolo by fajn mať niekoho ako istotu a môcť s ním ísť napríklad aj na film do kina," povedala herečka. Ako ďalej uviedla, potrebuje partnera, ktorý bude silný, verný a bude mať zmysel pre humor. Herečka poprela správy o tom, že by jej sexuálny život bol obzvlášť bujarý. "Spať s každým naozaj nie je pre mňa, no akt lásky je naozaj úžasná vec. Je to zábava a vyventilujete všetky pocity," uviedla herečka, ktorá v minulosti chodila so Seanom Lennonom, Jaredom Letom či Wilmerom Walderramom.