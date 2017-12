Jackson dostal deň navyše, aby zohnal peniaze na platy a pokutu

15. mar 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 15. marca (SITA/AP) - Americký spevák Michael Jackson dostal jednodňový odklad termínu, do ktorého musí zaplatiť pokutu 100 tisíc dolárov a 306 tisíc dolárov, ktoré dlží zamestnancom Neverlandu na platoch od 19. decembra minulého roka. Jackson tak musí urobiť do piatej hodiny dnes popoludní. Ak však podmienku nesplní, hrozí mu súdny proces. Hovorkyňa speváka Raymone K. Bain povedala, že Jackson nechce hovoriť o svojich finančných záležitostiach, pretože to považuje za súkromnú sféru. Avšak ako uviedla hovorkyňa štátneho úradu pre priemyselné vzťahy Rennee Bacchini, Jacskon si je vedomý tohto predĺženia. Deň navyše dostal Jackson po tom, ako jeho finanční zástupcovia kontaktovali úrad a vysvetľovali, že sa snažia zohnať peniaze. "Snažia sa s nami spolupracovať," povedala Bacchini a dodala že predlžovanie termínu nie je nič neobvyklé. "Je to bežný obchodný postup. Ak niekto príde s dobrým úmyslom, dá sa s nami hovoriť," dodala.

Ranč Neverland zaberá asi 1 100 hektárov v strednej Kalifornii. Nechýba v ňom ani zoologická záhrada, v ktorej je niekoľko slonov, žiráf, hadov, orangutanov, tigrov, či krokodílov. Kalifornské úrady nariadili niekdajšiemu kráľovi popu Michaelovi Jacksonovi, aby zatvoril svoj ranč Neverland. Dôvodom je, že od decembra minulého roku neuhradil svojim zamestnancom mzdy a neobnovil ich poistné zmluvy. Hovorca štátneho úradu pre pracovné vzťahy Dean Fryer tvrdí, že Jackson bude svoj ranč môcť znovu otvoriť, ak uhradí všetkým zamestnancom poistky.