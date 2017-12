Wilsonic má prvého headlinera

BRATISLAVA 15. marca (SITA) - Wilsonic Festival 2006, ktorý sa bude konať v Bratislave 9. a 10. júna, má prvého headlinera, ktorým sú LTJ Bukem a MC Conrad z londýnskych Good Looking Records. Táto dvojica, ...

15. mar 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 15. marca (SITA) - Wilsonic Festival 2006, ktorý sa bude konať v Bratislave 9. a 10. júna, má prvého headlinera, ktorým sú LTJ Bukem a MC Conrad z londýnskych Good Looking Records. Táto dvojica, ktorá sa orientuje na jungle a liquid drum’n’bass, je známa predovšetkým svojimi akciami Progression Sessions. Prípravy na festival sú v plnom prúde, no konkrétne miesto konania ešte nie je známe. Na podnet minuloročných sťažností značnej časti publika chystajú organizátori niekoľko alternatív a sľubujú zmenu k lepšiemu. Rozhodnutie by malo prísť v najbližších dňoch.

Wilsonic je hudobný festival, prostredníctvom ktorého sa stane Bratislava na pár dní modernejšia. Uvoľnenou formou prezentuje široké spektrum súčasných hudobných trendov v oblasti tzv. advanced, urban & electronic music. Nevšedné slovné spojenie zastrešuje dobrodružnú výpravu elektronickej hudby naprieč žánrami ako džez, techno, rock, indies, alternatíva a tiež pop music. Jeho charakteristickou devízou je ojedinelý stret minimálne troch svetov - koncertného, klubového a sveta tanečných parties. Zároveň je úspešným kultúrnym spojením Východu a Západu.