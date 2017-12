Slobodná Európa vyrazí na turné

15. mar 2006 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 15. marca (SITA) - Slovenská skupina Slobodná Európa, ktorá vydala v pondelok 13. marca výberovku s názvom Bestofka, sa chystá v apríli na koncertné turné. Koncertnú šnúru odštartujú 7. apríla v pražskom Rock Café. Po jednotlivých klubových koncertoch sa v lete presťahujú na veľké festivalové pódiá. Na jeseň by mali zasa nastúpiť na klubovú scénu, kde by zotrvali až do konca októbra.

Podľa frontmana Slobodnej Európy Whiskyho vydali album po úspešnom 17-ročnom období existencie kapely aj preto, lebo bol problém s reedíciou druhej platne, ktorú nemali možnosť získať všetci priaznivci skupiny. Okrem 26 skladieb z platní Pakáreň, Unavení a zničení a Trojka obsahuje album aj novú skladbu Kapitalizmus. Pri jej tvorbe inšpirovala Whiskyho dnešná doba. Nedávno sa vrátil z Ázie a Južnej Ameriky, kde mal možnosť spoznať iné civilizácie. Podľa Whiskyho sa ľudia z týchto krajín líšia najmä životným pocitom. "Nie sú závislí na západnom komerčnom spôsobe života. Sú chudobní a nie sú nešťastní," povedal Whisky pre agentúru SITA.