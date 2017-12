Jessica Parker sa hanbila za svoju rodinu

16. mar 2006 o 9:15 SITA

BRATISLAVA 16. marca (SITA) - Herečka Sarah Jessica Parker sa počas svojej mladosti hanbila za svoju rodinu, pretože bola podľa nej "zásadne odlišná" od ostatných. Sarah priznala, že najhoršími na jej úbohom detstve neboli materiálne nedostatky, ale citová nestálosť jej rodičov. "Nejde o to, že nemáte peniaze na veci, ktoré by ste chceli, alebo že vám vypli elektrinu pre nezaplatené účty, ale o to, že ležíte v noci v posteli a trápite sa, lebo vaši rodičia nie sú takí, ako rodičia iných detí," povedala. "Iné rodiny žili spokojný život a pozývali na návštevu priateľov a známych. U nás sa takéto veci nikdy nerobili. Cítila som sa preto trápne," dodala.