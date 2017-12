Teri Hatcher neznáša pozývať mužov na rande

BRATISLAVA 16. marca (SITA) - Krásna americká herečka Teri Hatcher neznáša, keď musí pozvať muža na rande, pretože sa bojí odmietnutia. Štyridsaťjedenročná brunetka uprednostňuje tradičný spôsob a vždy ...

16. mar 2006 o 8:40 SITA

BRATISLAVA 16. marca (SITA) - Krásna americká herečka Teri Hatcher neznáša, keď musí pozvať muža na rande, pretože sa bojí odmietnutia. Štyridsaťjedenročná brunetka uprednostňuje tradičný spôsob a vždy radšej čaká, kým prvý krok urobí muž. "Urobila som to len niekoľko krát, lebo sa strašne hanbím. Jednoducho na to nemám nervy, ale vždy záleží len na okolnostiach. Keď som napríklad na nejakej párty a ocitnem sa vedľa chlapíka, ktorý sa mi páči, je pre mňa jednoduchšie naznačiť mu moju náklonnosť. Ale aj tak som radšej, keď ma pozve on," hovorí Teri, ktorá v súčasnosti hrá v obľúbenom americkom seriáli Desperate Housewives.

Herečku Teri Hatcher môžu diváci poznať z filmov Tango a cash (1989), seriálu Superman (1999), Dead Girl (1996) alebo Fever (1999).