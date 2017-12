Muž cez palubu, ktorý sa nevzdal - Kurt Russel

BRATISLAVA 16. marca (SITA) - Herec Kurt Vogel Russell sa narodil 17. marca 1951 v Springfielde v americkom štáte Massachusetts.

16. mar 2006 o 13:10 SITA

K herectvu si privoňal už ako desaťročný - už vtedy ho totiž obsadili do filmu po boku legendárneho Elvisa Presleyho s názvom Stalo sa na svetovej výstave. V roku 1960 podpísal so spoločnosťou Walt Disney desať kontraktov. Maturoval na strednej škole Thousand Oaks High School v Kalifornii v roku 1969, kde ho zvolili za najlepšie vyzerajúceho chlapca.

Začiatkom 70. rokov, keď sa jeho kariéra detského herca skončila, Russell začal hrávať ligový baseball. Lásku k nemu zdedil po otcovi Bingovi Russellovi, ktorý pôsobil ako profesionálny hráč. Baseball hral za kalifornských anjelov až do roku 1973, kedy sa musel športu pre zranenie ramena vzdať.

V roku 1979 sa zosobášil so Season Hubley, no v roku 1984 sa rozviedli. Majú spolu syna - Bostona.

Následne sa objavil vo filmoch Ojazdené autá, Útek z New Yorku, Vec alebo Silkwoodová. V roku 1983 sa vďaka filmu ... a po šichte swing stretol s herečkou Goldie Hawn a začali spolu žiť. Film ale u verejnosti aj kritikov prepadol, rovnako ako ich ďalší projekt Cez palubu. Kurt žije s Goldie na ranči neďaleko Aspenu. Dvojica má spolu syna Wyatta.

Osemdesiate roky mu veľa slávy nepriniesli. Sklamanie predstavovali filmy Tie najlepšie časy, Veľké problémy v malej Číne a Zimní ľudia. Detská hviezda zhasla už dávno a nezdalo sa, že sa to niekedy zmení. Všetko sa zvrtlo, keď Patrick Swayze vypadol z kandidátskej listiny na adeptov do filmu Tango and Cash.

Režisérka dvojica Albert Magnoli, Andrej Končalovskij dala napokon prednosť jemu. Aj režisér filmu Oheň Ron Howard uprednostnil radšej Kurta pred Dennisom Quaidom. Pre Kurta, ktorý sa pohyboval v kalužiach neúspechu, a dostal sa až niekde pod hollywoodsky odkvap, to bola veľká šanca. Práve tieto dva filmy ho vrátili na výslnie.

Jeho priateľ Ron Shelton pre neho napísal rolu šitú ako na mieru. Vo filme Durhamskí býci z roku 1988 si ale napokon nezahral. Producenti sa rozhodli prideliť rolu Crasha Davisa Kevinovi Costnerovi.

Najväčšie honoráre získal za filmy Vanilkové nebo, Žoldnier: Légia skazy, Únos, Konečné rozhodnutie / Boeing 747 v ohrození a Hviezdna brána. Zažiaril však aj v Tequile Sunrise.

Politicky sa hlási k republikánom aj demokratom. Uznáva totiž prosociálnu politiku ale na druhej strane je zástancom konzervatívnych hodnôt.

Russell je okrem toho hrdým držiteľom osvedčenia podľa ktorého môže pilotovať jedno aj viacmotorové lietadlá.