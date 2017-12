Raper Kanye West skúsi šťastie na striebornom plátne

16. mar 2006 o 14:20 SITA

BRATISLAVA 16. marca (SITA/AP) - Americký raper Kanye West sa so svojou hudbou a sebou samým pokúsi o šťastie aj na poli filmu. Víťaz hudobnej ceny Grammy sa spojil s filmovou spoločnosťou New Line Cinema a produkčnou spoločnosťou Anonymous Content, aby spoločne vytvorili film inšpirovaný jeho závratnou hudobnou kariérou. West by sa mal vo filme sám objaviť. Projekt bude širokospektrálnym pohľadom na jeho kariéru očami niekoľkých scenáristov a režisérov. Bezmenný film bude "syntézou Westovej vízie s fantastickou skupinou filmárov, ktorí spoločne vytvoria jedinečný filmový zážitok," povedal producent Richard Brown. Kanye West je šesťnásobným držiteľom ceny Grammy a za albumy The College Dropout a Late Registration získal dve platinové platne.