Žbirka a Smatanová rozpálili vypredané NTC

16. mar 2006 o 10:45 SITA

BRATISLAVA 16. marca (SITA) - Vyše trojhodinovú hudobnú show v podaní Mira Žbirku, Zuzany Smatanovej a ich hostí zažili v stredu večer vypredané a úplne zaplnené Národné tenisové centrum. Umelcom sa štvortisícovú halu podarilo vypredať už pred mesiacom a aby uspokojili dopyt Bratislavčanov, rozhodli sa pridať dnešný koncert, ktorý pôvodne plánovaný nebol. Najskôr halu rozpálila Zuzka Smatanová, ktorá odspievala svoje najväčšie hity a na záver sa stretla na pódiu s kapelou Desmod a pridali Pár dní zvládnem. Potom prenechala pódium Kulymu, ktorého po krátkej prestávke vystriedal Žbirka. Ten počas svojho koncertu predstavil aj svojich hostí - Marthu, Davida Kollera či Janka Lehotského. "Janko ma v 60. rokoch zobral do kapely Modus na prázdniny a ja vám všetkým ďakujem, že moje prázdniny stále trvajú," povedal publiku. Nakoniec po štyroch prídavkoch prišlo na pódium zoskupenie Meky Revival, ktoré zaspievalo prerobenú verziu Žbirkovej Balady o poľných vtákoch.

Koncertné turné Mira Žbirku, Zuzany Smatanovej a hostí The Best Of Tour 2006 pri príležitosti 25. výročia sólovej kariéry najpopulárnejšieho slovenského speváka mapuje najväčšie hity jeho kariéry. Po Bratislave odohrajú ešte štyri koncerty na východe Slovenska, kde sa mali predstaviť na začiatku turné, ale pre Žbirkovu chorobu ich museli odložiť.