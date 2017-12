Jana Kratochvílová sa vracia na slovenské pódium

16. mar 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 16. marca (SITA) - Česká rocková legenda Jana Kratochvílová sa po 24 rokoch vracia na pódium. Jej prvý bratislavský koncert po takmer štvrťstoročí sa uskutoční v stredu 22. marca o 20:00 v priestoroch Zrkadlového hája v mestskej časti Petržalka. Na koncerte zaznejú skladby ako V stínu kapradiny, Copánky, ale aj piesne z albumu Uriel a niekoľko piesní z pripravovaného albumu Mirael.

Jana Kratochvílová žije od roku 1983 prevažne v Londýne, no v posledných rokoch sa čoraz častejšie vracia do Českej republiky. Jej posledný koncert pred emigráciou sa konal v roku 1983 v Trenčíne so skupinou Heval. Svoj mystický rock tvorí so svojím dlhoročným partnerom a bubeníkom Jiřím Hrubešom. Speváčkine vystúpenia charakterizuje okrem iného aj lyrické melódie, ako aj humorno-filozofické úvahy. Vodopád hovoreného slova a neuveriteľné hlasové nuansy z nej prúdia maximálne prirodzene. Jej súčasná skupina sa volá Armadeica. Okrem multiinštrumentalistu Jiřího Hrubeša v nej hrá aj Zdeněk Juračka a ich show tanečníčky dotvára ArmaTeam. "Sme zástupcami takzvanými 'okamžitizmu', teda okamihovej inšpirácie. Našu show nazývame i gugu či dada 21. storočia. Hudobne a duchovne sa ladíme na vysoké vibrácie. Pesničkami chceme ľudí povzbudzovať k vitalite a absolútnemu pozitivizmu,” povedala Kratochvílová.

Česká hudobná legenda sa v týchto dňoch chystá okrem toho vydať album výberoviek pod názvom Best Of - Song! Song! Na nosiči sa bude nachádzať výber z toho najlepšieho, čo do sveta hudby počas svojej tridsaťročnej kariéry vniesla. Album Best Of - Song! Song! bude obsahovať aj hity Dlouhá bílá žhoucí kometa, Copánky a skladbu V stínu kapradiny. Kratochvílová na ňom ponúkne verným aj potenciálnym fanúšikom aj dve nové skladby. Všetkých devätnásť nahrávok pochádza z rokov 1976 až 2006.