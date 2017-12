Praha

17. mar 2006 o 0:00

Koncert pre trojgeneračné publikum

Jednoduchú rockovú muziku skupiny Katapult predvádzajú jej traja zakladajúci členovia Říha - Šindelář - Kohout od roku 1975. Stavili na úderný zvuk a zrozumiteľné texty a ich hudba sa tak stala fenoménom. Najslávnejším hitom je určite skladba Až, ktorej príbeh rozpráva o dobe, čo sa vtedy zdala byť nesmierne vzdialenou, o roku 2006. Od vzniku tejto legendárnej pesničky stihol Katapult odohrať viac ako 7000 koncertov, získať dva Zlaté sláviky, sedem Zlatých platní a jednu Platinovú za rekordný predaj hudobných nosičov. V temer trojhodinovom koncerte zaznejú všetky ich hity, ktoré ich vyniesli na výslnie vrátane noviniek z albumu Všechno nebo nic a budú oslavou ich vyše tridsaťročného pôsobenia v hudobnom svete. Katapult - Futrum music bar, Zborovská 7, štvrtok 23. marca o 21.00. FOTO - ARCHÍV



Múzeá a galérie

NÁRODNÍ MUZEUM

Znovunalezené knihy Sidonie Nádherné (do 4. 6.)

Český příběh v karikatuře I. 1848 - 1918, II. 1918 - 1938 (do 15. 5.)

Zlaté časy médií (do 31. 3.)

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Současná Angola - Fotografie J. Jirouškové a J. Kanderta (do 1. 5.)

Tapa, rohož a pletivo v Oceánii (do 28. 5.)

Umění frankofonní Afriky (do 26. 3.)

Dobrodružství sběratele Bedřicha Formana: Unikáty z Asie, Afriky a Ameriky (do 16. 4.)

MUZEUM HLAVNÍHO MůSTA PRAHY

Nejkrásnější divadlo - 125 let divadla v Karlíně (do 14. 5.); Zmizelá Praha Jana Minaříka - století na tváři města (do 30. 4.)

PRAŽSKÝ HRAD

Karel IV. - císař z Boží milosti (do 21. 5.)

VÁŽNA HUDBA

OBECNÍ DŮM

18. 3. John McLaughlin a Shakti o 20.00

18. 3. To nejlepší z klasiky o 20.00

20. 3. To nejlepší z klasiky o 20.00

21. a 22. 3. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK o 19.30

21. 3. The best of jazz & G. Gershwin o 20.00

21. 3. To nejlepší z Mozarta o 20.00

22. 3. To nejlepší z Mozarta o 20.00

KLUBy A KONCERTY

LUCERNA MUSIC BAR

22. 3. Marián Varga o 21.00

LETENSKÁ PLÁŇ

23. 3. Cirkus Jo-Jo 2006 o 18.00

FUTURUM MUSIC BAR

17. a 18. 3. 80's & 90's party o 21.00

23. 3. Katapult o 21.00

AGHARTA JAZZ CENTRUM

17. 3. Ondřej Štveráček Quintet o 21.00

18. 3. Aleš Duša quartet o 21.00

19. 3. Jurkovič - Uhlíř - Helešic Trio o 21.00

20. 3. Chicken soup o 21.00

21. - 23. 3. Rhythm Desperados Feat. Michal Žáček o 21.00

VAGON

21. 3. Psí vojáci o 21.00

22. 3. Tony Ducháček & Garage o 21.00

BALBÍNOVA POETICKÁ HOSPŮDKA

17. 3. Sváťa Karásek & Londýn o 20.00

18. 3. Ester Kočičková o 20.00

19. 3. Jiří Schmitzer o 20.00

20. 3. Vlasta Třešňák o 20.00

21. 3. Neřež o 20.00

22. 3. Mini max band o 20.00

23. 3. Ta Jana z Velké Ohrady o 20.00

DIVADLÁ

NÁRODNÍ DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA

17. 3. Naši furianti o 19.00

18. 3. Requiem o 19.00

19. 3. Čert a Káča o 11.00

19. 3. Aida o 20.00

20. 3. Vladařka závist aneb Zahradníkův pes o 19.00

21. 3. Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové o 20.00

22. a 23. 3. Labutí jezero o 20.00

STÁTNÍ OPERA

17. 3. La Traviata o 19.00

18. 3. Carmen o 19.00

19. 3. Madame Butterfly o 19.00

21. 3. La Traviata o 19.00

23. 3. Sicilské nešpory o 19.00

SEMAFOR

17. 3. Pension Rosamunda o 19.00

18. 3. Jako když tiskne o 16.00

20. 3. Všechno párty o 19.00

22. 3. ... nikoho nezabije o 19.00

23. 3. Patero důvodů pro voo doo o 19.00

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

17. 3. Milenec (hostuje AHA), Eliadova knihovna o 20.00

18. 3. Perfect days o 19.00

19. 3. Purpurový ostrov o 19.00

20. 3. 8@8, Eliadova knihovna o 21.00

22. 3. Gazdina roba o 11.00

23. 3. Platonov je darebák! o 19.00

DIVADLO NA VINOHRADECH

17. 3. Chvíle pravdy o 19.00

20. 3. Jistě, pane ministře o 19.00

20. 3. Z ruky do ruky, nová skúšobňa o 19.00

21. 3. Chvíle pravdy o 19.00

23. 3. Tango sólo o 19.00

GOJA MUSIC HALL

17. 3. Bídníci o 19.00

18. 3. Bídníci o 14.30

ČINOHERNÍ KLUB

18. 3. Sex noci svatojánské o 19.30

20. 3. Osiřelý západ o 19.30

21. 3. Portugálie o 19.30

23. 3. Sexuální perverze v Chicagu o 19.30

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

17. 3. Frankie a Johnny ve svitu luny o 19.00

18. 3. Blbec k večeři o 15.00 a 19.00

19. 3. Velká zebra aneb Jak se jmenujete (hosťuje Branické divadlo) o 19.00

20. 3. Project Wings o 19.00

21. 3. Jakub a jeho pán o 19.00

22. 3. Dog's heart o 19.00

23. 3. Kdes to byl(a) v noci? o 19.00

DIVADLO NA FIDLOVAČCE

17. 3. Horoskop pro Rudolfa II. o 10.00

17. 3. Divotvorný hrnec o 19.30

18. 3. Jacobowski a plukovník o 15.00

18. 3. Jacobowski a plukovník o 19.30

20. 3. A je to v pytli! o 19.30

21. 3. Komická potence aneb Něco v ní je o 19.30

22. 3. Funny Girl o 19.30

23. 3. Blboun o 19.30

MÔŽETE SA TEŠIŤ

SAZKA ARENA

2. 5. No Name o 19.00

23. 5. Zappa Plays Zappa o 20.00

14. 6. Red Hot Chili Peppers o 20.00

20. 7. Eric Clapton o 20.00

KLUB ROXY

11. 5. King Diamond o 18.00

ŠPORTOVÁ HALA FOLIMANKA

17. 4. In Flames & Sepultura o 20.00

ABATON

30. 4. The Cardigans o 20.00

LUCERNA MUSIC BAR

29. 3. Polemic 21.00

LUCERNA - VEĽKÁ SÁLA

5. 4. Petr Kolář o 19.30

30. 4. Blackmore's Night o 20.00

