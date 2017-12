Brno

MÚZEÁ A GALÉRIE

17. mar 2006 o 0:00

Čarovný obraz Boskovíc v dielach Františka Řehořka

Výstava v Mramorových sálach Moravského zemského múzea prináša výber z diela akad. maliara Františka Řehořka. Autor narodený v roku 1890 v Boskoviciach po štúdiu na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Schweigra prežil väčšinu života na Kořenci niekoľko kilometrov od Boskovíc. Zameranie autora bolo dané možnosťami tém v jeho okolí: spočiatku ako figuralista sledoval ženy v miestnych krojoch a typické mužské postavy. Nasledovali olejomaľby kytíc, kvetín a tiež krajinné zábery buď samotnej prírody, alebo so stavbami poľnohospodárskeho zamerania. Málo známy moravský autor však svojou realistickou tvorbou z Boskovíc zanechal typický kultúrno-výrazný znak. Vytvoril dielo, ktorého optimistický, potešujúci odkaz má zmysel aj po takmer štvrťstoročí od jeho smrti predstaviť širšej verejnosti. František Řehořek: Obrazy z Boskovicka - Moravské zemské muzeum, Biskupský dvůr, Muzejní 1. Výstava potrvá do 1. apríla. foto - www.mzm.cz



PALÁC ŠLECHTIČEN, Kobližná 1

Zdeněk Burian - mistr palety neznámých světů (do 31. 3.)

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC, Zelný trh 8

Slavní i zapomenutí aneb Chytré české hlavičky (do 29. 4.)

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA, Kobližná 4

Amadeus (do 31. 3.)

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC, Moravské nám. 1a

České exlibris od počátků do roku 1920 (do 31. 3.)

Rokokový klasicismus jako projev umění doby Mozartovy (do 30. 4.)

PRAŽÁKŮV PALÁC, Husova 18

Josef Bolf: Death Is Not The End (do 31. 3.)

KONCERTY A KLUBY

DIVADLO V 7 A PŮL - KABINET MÚZ

20. 3. Vojtěch Procházka Trio o 21.00

FLÉDA

17. 3. Elektra, DJ's: Diana D'Ruiz, Schimek, Maxime, Orbith, Axiom o 21.00

18. 3. Scratch, Live rap: Awadi (Senegal), Jižní Pionýři, Pragounion o 20.00

22. 3. Gaia Mesiah o 20.00

23. 3. Southpaw o 20.00

KLUB ALTERNA

19. 3. František Kop quartet, hviezdna zostava vynikajúcich hudobníkov o 20.00

20. 3. Karin Clercq o 20.00

KLUB LEITNERKA

21. 3. Program na počúvanie Jiřího Černého o 19.30

22. 3. Jana Kuklová - Oquom o 19.30

23. 3. Paní Kadrnožková o 19.30

MERSEY MUSIC PUB

17. 3. Glitter 2 o 20.00

18. 3. Depeche mode evening o 20.00

20. 3. Noche latina o 20.00

21. 3. České hity - Lukas o 20.00

22. 3. College party o 20.00

23. 3. Vlasatý večírek čili Oldies party o 20.00

STARÁ PEKÁRNA

18. 3. Folimanka Blues o 20.00

21. 3. RS Band o 20.00

22. 3. Nová krev o 19.00

23. 3. Said Tichiti o 20.00

DIVADLÁ

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

17. 3. Co v detektivce nebylo (hosťuje agentúra Harlekýn, s. r. o.) o 19.00

21. 3. Motýlek o 19.00

22. 3. Jarodějný rozpuk o 19.00

23. 3. Nebe? o 19.00

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

18. a 20. 3. Svůdné J o 19.00

19. 3. Poslední komediograf o 19.00

21. a 22. 3. Hvězdy nad Baltimore o 19.00

23. 3. Balada pro banditu o 19.00

DIVADLO V 7 A PŮL - KABINET MÚZ

17. 3. Anya csak egy van (Matka je jenom jedna) o 20.00

20. 3. Útulek č. 63 - Kde domov můj o 19.30

21. 3. Jeden den Ivana Děnisoviče o 19.30

23. 3. 100 roků samoty a 1 minuta o 19.30

Městské DIVADLO

17. 3. Marie Stuartovna, Činoherní scéna o 19.30

19. - 21. 3. Slaměný klobouk, Činoherní scéna o 19.30

22. 3. Vydrž, miláčku!, Činoherní scéna o 19.30

23. 3. Sluha dvou pánů, Činoherní scéna o 19.30

NÁRODNÍ DIVADLO

17. 3. Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert, Mahenovo divadlo o 18.00

17. 3. Bajadéra, Janáčkovo divadlo o 19.00

18. 3. Perníková chaloupka, Malá scéna Mahenovho divadla o 15.00

18. 3. Sněhová královna, Mahenovo divadlo o 18.00

18. 3. Aida o, Janáčkovo divadlo 19.00

18. 3. Hra o Janáčkovi, divadlo Reduta o 19.00

19. 3. Úplné zatmění, divadlo Reduta o 19.00

20. 3. Marta, Mahenovo divadlo o 19.00

20. 3. Terasa, divadlo Reduta o 19.00

21. 3. Lucerna, Mahenovo divadlo o 19.00

21. 3. Ráno když vstávám ... (hosťuje Ungelt), divadlo Reduta o 19.00

22. 3. Lucerna, Mahenovo divadlo o 10.00

23. 3. Taková ženská na krku, Mahenovo divadlo o 19.00

VÁŽNA HUDBA

JANÁČKOVO DIVADLO

19. 3. Koncert Tanečného konzervatória Brno o 19.00

DIVADLO REDUTA

22. 3. Mozartove klavírne sonáty o 19.00

MÔŽETE SA TEŠIŤ

KULTURNÍ DŮM RUBÍN

7. 4. 62. country opera, účinkujú: Waldemar Plch, Piknik Fr. Šauera + hostia, tanečná country skupina Honky Tonk, tradičné prekvapenie. Exkluzívny hosť - Ivan Mládek so svojou samohrajkou Guitariano a Milan Pitkin o 19.30

VÝSTAVIŠTů

16. 6. The Rolling Stones (vstupné na sedenie od 2995 Kč, na státie od 995 Kč) o 18.00 (jv)