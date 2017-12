Bluesová jar je už predo dvermi

Jarný festival Vienna Blues Spring 2006 ponúka od 20. marca do 30. apríla všetkým priaznivcom blues ako samostatného hudobného žánru aj blues plný koreňov súčasnej hudby. Druhý ročník bluesového festivalu ponúka viac ako 30 koncertov v klube Reigen, dome hudby Haus der Musik a vo Fermwärme Wien. Na Vienna Blues Spring sa predstaví okolo 150 hudobníkov, medzi nimi medzinárodné osobnosti, ako i domáci matadori bluesu a mladé talenty. Festival bude tematicky rozdelený - klub Reigen ovládne téma Blues & Beyond a záujemcovia sa tu môžu tešiť na hviezdy ako Bugs Henderson, Phil Guy, Walter Trout, Chris Jagger, známych synov velikánov ako Johna Lee Hookera mladšieho (na snímke) a Bernarda Allisona, rakúskych bluesových hrdinov ako Petra Kerna, Olivera Mallyho alebo kapelu Blues Breakers, či mladé talenty. Podujatie v Dome hudby Haus der Musik sa ponesie v znamení Lectures in Acoustic Blues s Hansom Theessinkom, Al Cookom a Hermann Poschom & Bobom Brozmanom. Bluesovú tradíciu New Orleansu oživia Mojo Blues Band a B. B. & the Blues Shacks. Fernwärme Wien s ďalšou festivalovou témou The Energy of Blues ponúkne koncerty Erika Traunera & Christiana Sandera alebo Rudy Rotta Band.

Cena lístkov na jednotlivé koncerty sa pohybuje od 10 do 25 eur, prenosná festivalová permanentka ten for blues stojí 180 eur.