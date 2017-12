Sudkyňa odročila žalobu Britney Spears

17. mar 2006 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 17. marca (SITA/AP) - Americká speváčka Britney Spears ešte v decembri minulého roka zažalovala časopis US Weekly za to, že priniesol nepravdivé informácie o tom, že spolu s manželom Kevinom Federlinom natočila intímne video a teraz sa obáva, že by sa malo dostať na verejnosť. V žalobe speváčka vtedy žiadala odškodné v prepočte 630 miliónov korún. Sudkyňa vrchného súdu v Los Angeles Lisa Hart Cole vo štvrtok oznámila, že potrebuje viac informácií pri rozhodovaní v tomto prípade. Pred súdom totiž ešte bude musieť vypovedať vydavateľ časopisu a bývalý zamestnanec, ktorý celý incident spôsobil. Ďalšie pojednávanie odročila na 3. mája.