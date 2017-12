Novinka V for Vendetta už ide do kín

BRATISLAVA 17. marca (SITA/AP) - Vo filme V for Vendetta, ktorý sa konečne dostáva do amerických kín, sa musela herečka Natalie Portman vyrovnať s viacerými vecami. V tejto akčnej novinke Portman stvárnila ...

17. mar 2006 o 8:52 SITA

BRATISLAVA 17. marca (SITA/AP) - Vo filme V for Vendetta, ktorý sa konečne dostáva do amerických kín, sa musela herečka Natalie Portman vyrovnať s viacerými vecami. V tejto akčnej novinke Portman stvárnila Londýnčanku žijúcu pod represívnou vládou v blízkej budúcnosti, keď xenofóbni reakcionári ovládnu britské ostrovy a zmenia ich na policajný štát. Jej postava Evey sa zapletie s hlavným hrdinom V, ktorého vo filme stvárnil austrálsky herec Hugo Weaving. Portman vyhlásila, že film sa okrem iného snaží riešiť neľahké otázky po 11. septembri, keďže musí rozlišovať medzi teroristami a bojovníkmi za slobodu. "Nájdete tam i druhú svetovú vojnu, holokaust, no i niektoré dnešné prvky. Myslím, že práve tento zaujímavý mix dáva hlavnú otázku kedy, ak vôbec, potrestáme násilie," povedala 24-ročná herečka, ktorá si pre úlohu oholila hlavu. "Vždy som to chcela urobiť. Kašlem na konvencie krásy a mužské očakávania, ako by som ich mala esteticky potešiť," dodala.