Na festivale Lollapalooza 2006 vystúpi až 120 kapiel

17. mar 2006 o 10:52 SITA

BRATISLAVA 17. marca (SITA/AP) - Spevák Kanye West, rocková klasika Red Hot Chili Peppers a Wilco vystúpia popri ďalších 120 umelcoch a kapelách na tohtoročnom hudobnom festivale Lollaoalooza. Lineup festivalu obsahuje dvakrát viac umelcov ako minulý rok. Lollapalooza 2006 sa uskutoční 4. až 6. augusta v chicagskom Grant parku. Medzi ďalšími vystupujúcimi sa objavia i Common, Death Cab for Cutie, Flaming Lips, Queens of the Stone Age, Shins, Iron & Wine a Raconteurs, čo je nová skupina speváka a gitaristu Jacka Whita z The White Stripes a speváka Brendana Bensona. "Chceme, aby fanúšikovia odhaľovali a skúmali. Presne o tom je každá Lollapalooza. Sú tu melódie najrôznejších druhov a štýlov," povedal zakladateľ festivalu a bývalý frontman skupiny Jane's Addiction Perry Farrell. Spevák založil tento festival v roku 1991 a chodil s ním po celých Spojených štátoch. Vystupovali na ňom i hviezdy ako Pearl Jam, Green Day či Beck. V rokoch 1998 až 2002 sa festival odmlčal. Obnovenie jeho slávy v roku 2003 nevyšlo a aj ročník 2004 organizátori radšej zrušili. Minulý ročník však už prebehol podľa očakávaní. Aj preto tento rok bude festival trvať o deň dlhšie ako v roku 2005.