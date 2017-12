Macaulay Culkin má pomenované intímne partie

17. mar 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 17. marca (SITA) - Americký herec Macaulay Culkin prezradil vo svojej autobiografii Junior, že pre svoje mužstvo má prezývku. Svoj penis vraj nazýva Floyd. Mladý herec je v súčasnosti na promočnom turné, na ktorom predstavuje zbierku svojich poznámok, spomienok, príbehov a básní. "Mal som prezentáciu a potom bola hodina otázok a odpovedí. Niekto sa ma spýtal, ako som prišiel na prezývku Floyd. Neprišiel som na ňu. Keby som si mal vymyslieť niečo sám, bolo by to Kroll Dobyvateľ alebo niečo ako Enrique," povedal Culkin. "Tá prezývka mi prischla a ani neviem ako. Keby som si ju vyberal sám, bolo by to niečo iné. Teraz ju už pozná celý svet," dodal.