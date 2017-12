Nová skupina Supernova bude hľadať speváka

17. mar 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 18. marca (SITA) - Rocker Tommy Lee spolu s členmi skupín Metallica a Guns N' Roses vytvoril novú rockovú skupinu, ktorá bude pomocou televíznej reality show hľadať speváka. Bubeník skupiny Mötley Crüe sa spojí s bývalým basgitaristom skupiny Metallica Jasonom Newstedom a bývalým gitaristom skupiny Guns N' Roses Gilby Clarkom, aby pred televíznymi kamerami vytvorili nový rockový projekt nazvaný Supernova. Minulý rok v televíznej show Rock Star hľadali náhradu za zosnulého speváka Michaela Hutchenca členovia austrálskej skupiny INXS. V tejto sezóne by mali programom opäť sprevádzať rocker Dave Navarro a modelka Brooke Burke. "Moji priatelia ako Slash, Macy Gray, Moby či Rob Zombie sa k nám pripoja, aby sme spoločne rozhodli, kto zostane a kto vypadne," povedal Navarro pre stránku Ratethemusic. Hudobný skladateľ Butch Walker, ktorý napísal alebo produkoval piesne Avril Lavigne, Pink či Bowling For Soup, bude produkovať i album skupiny Supernova, keď nájde svojho speváka. Skupina by mala nahrať album a ísť na turné v roku 2007.