Alice In Chains zahrajú 6. júna v Zlíne

BRATISLAVA 17. marca (SITA) - Znovuzrodená kapela Alice In Chains sa vracia na európske pódiá. V rámci avizovaného turné sa 6. júna zastaví aj v Čechách, kde zahrá v zlínskej Noveste. Formácia tiež potvrdila ...

17. mar 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 17. marca (SITA) - Znovuzrodená kapela Alice In Chains sa vracia na európske pódiá. V rámci avizovaného turné sa 6. júna zastaví aj v Čechách, kde zahrá v zlínskej Noveste. Formácia tiež potvrdila vystúpenie na rakúskom festivale NovaRock, ktorý navštívi deväť dní po českom koncerte. Ako predkapely sa predstavia Bloodsimple, či Stone Sour, ktorí sú vedľajším projektom frontmana skupiny Slipknot. "Chceme sa baviť a hrať naše skladby fanúšikom, ktorí nás v minulých rokoch podporovali a majú radi našu hudbu. Chceme tým pripomenúť našu tvorbu a vzdať hold pamiatke nášho kamaráta," povedal skladateľ a gitarista skupiny Jerry Cantrell. Spevák Alice In Chains Layne Staley sa v roku 2002 predávkoval kokaínom a heroínom. Za mikrofón sa preto s najväčšou pravdepodobnosťou postaví spevák William DuVall, súčasný líder kapely Comes With The Fall. V minulosti sa totiž s Jerrym Cantrellom zišiel ako hosť v jeho sprievodnej kapele. Okrem DuValla a Cantrella sa na pódiu objavia pôvodní členovia Alice In Chains: basgitarista Mike Inez a bubeník Sean Kinney.