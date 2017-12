Speváčka F. Apple vydala album s najdlhším názvom na svete

BRATISLAVA 17. marca (SITA) - Speváčka a textárka Fiona Apple prekonala svetový rekord v dĺžke názvu albumu. Držiteľka prestížneho ocenenia Grammy však trvá na tom, že titul jej nového počinu, ktorý pozostáva ...

17. mar 2006 o 15:09 SITA

BRATISLAVA 17. marca (SITA) - Speváčka a textárka Fiona Apple prekonala svetový rekord v dĺžke názvu albumu. Držiteľka prestížneho ocenenia Grammy však trvá na tom, že titul jej nového počinu, ktorý pozostáva z 90 slov nie je vtip. Celý názov albumu, ktorý sa zapísal do Guinessovej knihy rekordov, znie: When The Pawn Hits The Conflicts He Thinks Like A King What He Knows Throws The Blows When He Goes To The Fight And He'll Winn The Whole Thing'Fore He Enters The Ring There's No Body To Batter When Your Mind Is Your Might So When You Go Solo, You Hold Your Own Hand And Remember That Depth Is The Greatest Of Heights And If You Know Where You Stand, Then You Know Where To Land And If You Fall It Won't Matter, Cuz You'll Know That You're Right.